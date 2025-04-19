السعودية تنظم قطاع الاستشارات الجمركية بترخيص مهني جديد

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية عن فتح باب التقديم للحصول على رخصة مزاولة مهنة الاستشارات الجمركية، في خطوة تهدف إلى تنظيم القطاع والارتقاء بجودة الخدمات الجمركية المقدمة، بما يواكب أهداف المملكة في تعزيز الامتثال وتيسير التجارة.

التقديم عبر المنصة الإلكترونية

أوضحت الهيئة أن تقديم طلبات الترخيص يتم عبر زيارة صفحة الخدمات الإلكترونية في الموقع الرسمي للهيئة (zatca.gov.sa)، مع ضرورة استيفاء جميع الاشتراطات والمعايير المعتمدة، التي وضعتها الهيئة لضمان كفاءة مزاولي المهنة ورفع مستوى الأداء المهني في هذا المجال.

أهداف ترخيص الاستشارات الجمركية

تهدف الهيئة من خلال هذه الخطوة إلى تطوير مهنة الاستشارات الجمركية والارتقاء بجودة خدماتها، بما يسهم في تعزيز امتثال المنشآت للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة بالتعرفة والقيمة الجمركية وقواعد المنشأ، إضافة إلى تقديم استشارات دقيقة تعزز من كفاءة منظومة العمل الجمركي بجميع مجالاته.

دعم مستهدفات تيسير التجارة

يأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية الهيئة نحو تيسير التجارة وتحقيق التكامل في الخدمات الجمركية، بما يسهم في تحويل المملكة إلى منصة لوجستية عالمية.

وتُعد الاستشارات الجمركية أحد العناصر المهمة لدعم هذا التحول، من خلال تسهيل الإجراءات وتقديم التوجيه السليم للمنشآت والمستوردين والمصدرين.

قنوات التواصل والاستفسارات

ودعت الهيئة جميع المهتمين في هذا المجال إلى الاطلاع على ضوابط وشروط الترخيص، من خلال موقعها الإلكتروني، والتواصل معها للاستفسارات عبر عدد من القنوات، من بينها الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، وحساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على منصة X (@Zatca_Care)، بالإضافة إلى البريد الإلكتروني [email protected]، أو عبر المحادثات الفورية المتاحة على موقع الهيئة الإلكتروني.