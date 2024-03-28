السعودية تنشر إطار التمويل الأخضر لتعزيز الاستدامة وتحقيق الحياد الصفري

نشرت وزارة المالية السعودية اليوم الخميس، إطار التمويل الأخضر. يُعد هذا الإطار خطوة هامة نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ودعم التوجهات الطموحة للمملكة نحو تبني نهج الاقتصاد الدائري للكربون.

يُعزز إطار التمويل الأخضر دور المملكة الريادي في التمويل المستدام على مستوى المنطقة، ويشجع على المبادرات العامة والخاصة في مجال التمويلات الخاصة بالمناخ والمحافظة على البيئة. وتم تصميمه ليكون متسقًا مع إعلان المملكة الصادر في تشرين الأول/أكتوبر 2021، والذي تعهدت فيه بتحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2060 من خلال تبني نهج الاقتصاد الدائري للكربون.

كما يتماشى الإطار مع مبادئ السندات الخضراء الصادرة عن الجمعية الدولية لأسواق رأس المال، ويساهم في تحقيق المساهمات المحددة وطنياً تحت اتفاق باريس بتقليل غازات الاحتباس الحراري بمقدار 278 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030.

ويُقدم إطار التمويل الأخضر خارطة طريق واضحة لتنمية سوق التمويل الأخضر في المملكة، ويحدد الأدوات والآليات اللازمة لتمويل المشاريع المستدامة في مختلف القطاعات. يشتمل الإطار على أربعة مكونات رئيسية:

الإطار التنظيمي

المنتجات

المشاريع

الوعي