السعودية تلغي تراخيص شركات عمرة.. ووزير الحج يتوعد المخالفين

ألغت وزارة الحج والعمرة تراخيص عددا من شركات العمرة، لتقصيرها في التزاماتها تجاه المعتمرين، وأكدت عبر منصة “إكس” أنه سيتم اتخاذ الاجراءات النظامية بحق الشركات وإحالتها للجهة المختصة للنظر في المخالفات وإيقاع العقوبة المناسبة.

وأكد وزير الحج والعمرة، توفيق الربيعة عبر منصة “إكس” أن راحة وخدمة ضيوف الرحمن أولوية قصوى، وعلق الوزير على قرار إلغاء تراخيص عددا من شركات العمرة بالقول: “لن نتهاون في محاسبة أيّ شخص أو شركة فنحن نهدف لتحقيق تجربة مثاليّة لكلّ معتمر وحاج”.

وتمنح الوزارة التراخيص لشركات العمرة وذلك لتقديم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي القادمين من خارج المملكة.

أما الشركات التي تمنح تراخيص الحج، فتكون مهمتها هي تقديم خدمات الحجاج القادمين من خارج المملكة بالإضافة إلى خدمات حجاج الداخل.

ومن ضمن شروط الوزارة أن يكون للمؤسسة أو الشركة المرخص لها مكتبًا في مكة المكرمة أو المدينة المنورة لتقديم ومتابعة خدمات المعتمرين.

ويتم تجديد الترخيص في حال انتهائه إذا كانت الشركة أو المؤسسة لم ترتكب مخالفات جسيمة وتمت تسوية المخالفات التي رصدت وكافة الحقوق المالية المستحقة للمتعاملين معه بشأن خدمات المعتمرين، بحسب موقع الوزارة.