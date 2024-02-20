السعودية تلزم فئات بلباس “البشت” والزي الرسمي للنساء في المناسبات ومقار العمل

ألزمت جهات عليا فئات تشمل الرجال والنساء (الزي النسائي الرسمي) من المدعين من النيابة العامة، ومنسوبي وحدة الادعاء في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والمحامين، بارتداء المشلح «البشت»، وذلك أثناء دخول المحاكم والخروج منها وأثناء الترافع بحسب تقارير صحفية.

يحدد التعميم ضرورة ارتداء المشلح «البشت» أثناء الدخول لمقرات العمل والخروج منها، وأثناء الحضور للمناسبات الرسمية، لفئات محددة، من بينهم الوزراء، ومن في رتبة وزير، والمرتبة الممتازة، ومساعدو الوزراء، ووكلاء الوزارات، ومن يشغل المرتبة الـ15 أو ما يعادلها، ورؤساء الأجهزة المستقلة ونوابهم.

كما أكد التعميم على النساء، من الفئات السابقة المشار إليها بالالتزام بالزي النسائي الرسمي وشدد على ضرورة متابعة كل جهة التزام منسوبيها بذلك، واتخاذ اللازم بشأن المخالفين.

الفئات

أمراء المناطق ونوابهم.

محافظي المحافظات.

رؤساء المراكز والوكلاء. * أعضاء مجلس الشورى.

القضاة أثناء دخول المحاكم والخروج منها.

وتلفت صحيفة عكاظ إلى أن وزارة الإعلام وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد ستقوم بالمتابعة والرفع لرصد أي تقصير واتخاذ ما يلزم.

وأضاف تقرير الصحيفة أنه لا يخل ما ورد في هذا التعميم بأي أوامر أو تعليمات بشأن ما يلي: الالتزام بارتداء المشلح (البشت) من أي فئة أخرى أو تفرضها الإجراءات الداخلية لأي جهة كانت والمهن والتخصصات التي تتطلب زيا خاصا غير الزي الرسمي.