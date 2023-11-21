السعودية تعلن اكتشاف نوع جديد من العقارب

أعلنت المملكة العربية السعودية، الاثنين، عن اكتشاف نوع جديد من العقارب، اسمه عقرب “هضب”، في محمية مجامع الهضب جنوب الرياض، وينتمي للجنس المسمى ليورس (leiurus).

وكشف المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في السعودية، أنه تم تسمية النوع الجديد المكتشف من العقارب، نسبة إلى محمية مجامع الهضب حيث تم اكتشافه، وهي تابعة للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.

وصف عقرب هضب

وقال المركز عبر حسابه في منصة “إكس”، إن حجم عقرب “هضب”، يتراوح بين متوسط إلى كبير، وينتمي إلى عائلة بوثيدي “Buthidae”، ويتراوح طول هذا العقرب بين 6.6 إلى 11.3 سم.

نوع جديد اكتشفه فريق من #المركز_الوطني_لتنمية_الحياة_الفطرية وتمت تسميته نسبة إلى محمية مجامع الهضب حيث تم اكتشافه.

تعرف على عقرب هضب..#محافظة_تنمية_استدامة pic.twitter.com/AfvOt9oIJe — المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية (@NCW_center) November 20, 2023

وأضاف، أن لون العقرب أصفر، أو أصفر مائل للبرتقالي، ماعدا ظهره، والعقلتين الرابعة، والخامسة من ذيله، فهي سوداء.

الموطن والبيئة والغذاء

وتابع المركز أن هذا النوع من العقارب متوطن بالسعودية، وتم تسجيله كنوع جديد بالمحمية.

وأوضح، أن هذا النوع من العقارب يعيش في الأودية ذات الغطاء النباتي الكثيف، ويختبئ تحت الأحجار فيها، وجحور الحيوانات الأخرى نهاراً.

وتابع: “هذا النوع من العقارب، ينشط ليلا للبحث عن فرائسه، كما يتغذى على الحشرات”.

أهمية الاكتشاف

وأكد مركز المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في السعودية، على أهمية الاكتشاف، حسب وكالة الأنباء السعودية، حيث تم نشر معلومات عن هذا النوع الجديد من العقارب في المجلات العلمية العالمية، من بينها مجلة Zookeys العلمية، كما تمت إضافة هذا النوع من العقارب ضمن قوائم بنك مملكة الحيوان Zoobank، وبنك الجينات Genbank.

اختلاف “هضب” عن نظرائه

وأظهرت الدراسات للشكل الظاهري، والوراثية الجزيئية، أن هذا عقرب “هضب” يختلف عن نظرائه من الأجناس الأخرى في السعودية، ليرتفع بذلك عدد الأنواع المعروفة من هذا الجنس من العقرب إلى 22 نوعا عالميا منها 5 أنواع في السعودية.

محمية مجاميع الهضب

هي محمية طبيعية تقع في شرق مدينة رنية التابعة لمنطقة مكة المكرمة، وتتميز بتضاريسها البركانية، والسهول الصحراوية الرملية، وتحتوى على الكثير من القباب الجرانيتية المتقشرة.

الغطاء النباتي للمحمية يتكون من: أشجار السنط الملتوي، والطلح، والسدر، والسرح، والبان.

وتشمل الحيوانات التي تعيش في المحمية، الذئب العربي، وثعلب روبل، أو ثعلب الرمال، وغرير العسل، والأرنب البري، والوبر الصخري، والوشق، والنمس.