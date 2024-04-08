السعودية تعلن غدا المتمم لـ رمضان، والأربعاء أول أيام العيد

أعلن الديوان الملكي في المملكة العربية السعودية اليوم أن يوم غد الثلاثاء، الموافق 9 إبريل 2024، سيكون متممًا لشهر رمضان الكريم لهذا العام، وعليه يصادف يوم الأربعاء الموافق 10 إبريل 2024 أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأوضح البيان الصادر عن الديوان الملكي أن هذا الإعلان يأتي استنادًا إلى قرار المحكمة العليا في المملكة التي أكدت رؤية هلال شهر شوال لهذا العام، مشيرة بذلك إلى اكتمال عدة شهر رمضان وانقضاء الثلاثين يومًا المعتادة.

يُشار إلى أن الإعلان عن متمم شهر رمضان وتحديد أول أيام عيد الفطر يأتي طبقًا للأحكام الشرعية والتقويم الهجري المعتمد في المملكة.

و تُعتبر المحكمة العليا الهيئة المسؤولة عن تحديد بداية ونهاية شهر رمضان وعيد الفطر المبارك في المملكة العربية السعودية بناءً على رؤية هلال الشهور الهجرية.