السعودية تطلق مبادرة القدرات البشرية بمشاركة أكثر من 50 دولة

أطلقت المملكة العربية السعودية مبادرة القدرات البشرية، تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان عبد العزيز آل سعود ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، ضمن خطة السعودية 2030.

وتم الاتفاق على عقد مؤتمر المبادرة في 28 و29 فبراير 2024 في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض تحت شعار “الاستعداد المستقبلي”.

ومن المقرر أن يحضر المؤتمر 6000 خبير وصانع قرار، وأكثر من 150 متحدث رئيسي للدول والحكومات والجهات الخاصة، حيث تشارك أكثر من 50 دولة حول العالم.

ويهدف المؤتمر إلى اغتنام الفرص لتنمية القدرات البشرية في جميع أنحاء العالم، واستكشاف الحوارات المؤثرة في هذا السياق من ثقافات مختلفة.

كما سيركز المؤتمر على كيفية تعزيز النظام البيئي لتنمية القدرات البشرية، وتشجيع السياسات المبتكرة والأعمال الإبداعية، لينعكس ذلك على النمو الاقتصادي.

وقال وزير التعليم السعودي ورئيس اللجنة التنفيذية لبرنامج تنمية القدرات البشرية، يوسف البنيان، إن المؤتمر سيكون الأول من نوعة، ليصبح منصة عالمية هدفها توحيد كافة الجهود لتعزيز مستقبل القدرات البشرية.