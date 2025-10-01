السعودية: تطبيق المرحلة الرابعة لرواتب العمالة المساندة إلكترونياً

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن بدء تطبيق المرحلة الرابعة من خدمة تحويل رواتب العمالة المساندة (المنزلية) إلكترونياً عبر المنصات الرسمية المعتمدة بدءاً من اليوم الأربعاء في خطوة نوعية تهدف إلى ضمان حقوق العمالة المساندة فيما يتعلق برواتبهم وتعزيز الشفافية في العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل.



وأوضحت الوزارة، بحسب وكالة الأنباء السعودية، أن المرحلة الرابعة تشمل أصحاب العمل الذين لديهم عاملان منزليان فأكثر، استكمالاً للمراحل السابقة التي طُبقت بشكل تدريجي، حيث شملت المرحلة الثانية (يناير/كانون الثاني 2025) أصحاب العمل ممن لديهم أربعة عمالة منزلية فأكثر، ثم المرحلة الثالثة (يوليو/تموز 2025) لأصحاب العمل ممن لديهم ثلاثة عمالة منزلية فأكثر، على أن يتم استكمال تعميم الخدمة بشكل كامل على جميع العمالة المساندة بحلول الأول من يناير/كانون الثاني 2026.



وأكدت أن خدمة تحويل الرواتب إلكترونياً عبر منصة “مساند” تُعد خطوة محورية نحو رفع مستوى الموثوقية في عمليات دفع الأجور، من خلال اعتماد القنوات الرسمية المعتمدة كالمحافظ الرقمية والبنوك المشاركة، بما يضمن حفظ الحقوق وتسهيل الإجراءات لجميع الأطراف، ويسهم في رفع جودة الخدمات وتطوير قطاع العمالة المساندة.



وأضافت أن الخدمة توفر عدداً من المميزات، من أبرزها توثيق دفع الرواتب للعمالة المساندة بشكل منتظم، وتسهيل إنهاء الإجراءات النظامية عند انتهاء العلاقة التعاقدية أو سفر العامل، فضلاً عن إمكانية تحويل الرواتب إلى أسر العمالة في بلدانهم عبر القنوات الرسمية بكل يسر وأمان، وهو ما يعزز الشفافية ويرسخ الضمانات النظامية للعامل وصاحب العمل على حد سواء.



وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة في تطوير الخدمات المؤتمتة عبر منصة “مساند”، بما يسهم في تحسين تجربة المستفيد، ويعكس توجهات الوزارة نحو تعزيز الكفاءة والشفافية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير سوق العمل ورفع مستوى جودة الحياة.