السعودية تصدر صكوكًا دوليةً بقيمة 5 مليارات دولار

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية، اليوم الأربعاء، عن نجاح إصداره الدولي لصكوك حكومة المملكة بالدولار الأميركي بقيمة 5 مليارات دولار، ضمن برنامجها الدولي لإصدار الصكوك.

وقد شهد الإصدار إقبالًا قويًا من المستثمرين الدوليين، حيث تجاوز حجم طلبات الاكتتاب 20 مليار دولار، أي ما يعادل أربعة أضعاف حجم الإصدار.

وتم تقسيم الإصدار إلى ثلاث شرائح: شريحة بقيمة 1.25 مليار دولار تستحق في عام 2027، وشريحة بقيمة 1.5 مليار دولار تستحق في عام 2030، وشريحة بقيمة 2.25 مليار دولار تستحق في عام 2034. وقد يعكس هذا الإقبال الكبير ثقة المستثمرين الدوليين بمتانة الاقتصاد السعودي وتوقعاتهم الإيجابية لمستقبل الفرص الاستثمارية في المملكة.

ويُعد هذا الإصدار أول إصدار لصكوك دولية ثلاثية الشريحة في المملكة العربية السعودية، ويأتي في إطار استراتيجية المركز الوطني لإدارة الدين لتنويع مصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين لتلبية احتياجات المملكة التمويلية من أسواق الدين العالمية بكفاءة وفاعلية.

ويهدف هذا الإصدار إلى تعزيز وجود المملكة في أسواق الدين وإدارة مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، مع الأخذ في الاعتبار حركة الأسواق وإدارة المخاطر في محفظة الدين الحكومي.

شارك في هذا الإصدار عدد من البنوك والمؤسسات المالية المحلية والدولية، حيث عملت مجموعة سيتي، وغولدمان ساكس، وبي إن بي باريبا كمنسقين دوليين مشتركين ومديري سجل نشطين،