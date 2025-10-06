السعودية تشتري 455 ألف طن من القمح في مناقصة دولية

(رويترز) – أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي في المملكة العربية السعودية اليوم الاثنين أن المملكة اشترت 455 ألف طن من القمح في مناقصة دولية.

وكانت الهيئة طلبت شراء 420 ألف طن من القمح في مناقصة أُغلقت يوم الجمعة الماضي.

وكانت الهيئة العامة للأمن الغذائي أعلنت يوم الخميس الماضي إن المملكة طرحت مناقصة لشراء 420 ألف طن من قمح الطحين الصلد.

وأضافت أن تسليم القمح، المطلوب أن يصل مكون البروتين فيه إلى 12.5 بالمئة، سيكون خلال الفترة من ديسمبر كانون الأول إلى يناير كانون الثاني.

وأكدت أن الموعد النهائي لتلقي العروض هو يوم الجمعة الماضي.

وطلبت الهيئة تسليم الشحنات إلى عدة موانئ، منها 120 ألف طن إلى ميناء جدة و180 ألف طن إلى ينبع و120 ألف طن إلى الدمام.