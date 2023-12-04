السعودية تعلن السيطرة على 18 ألف قرد

أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في السعودية عن معالجة 103 بؤر لتكاثر قرود البابون، تحتوي 18 ألف قرد في منطقة عسير، تم اصطيادهم بـ 86 مصيدة.

وتسبب قرود البابون مشاكل كثيرة في السعودية، أبرزها نقل الأمراض والفيروسات، وإتلاف المحاصيل الزراعية، زاقتحام المنازل والمنشآت، والإضرار بالأنشطة السياحية، ومهاجمة الناس وبخاصة الأطفال وإتلاف الممتلكات العامة.

أسباب انتشار قرود البابون في السعودية

تغير السلوك لدى قرود البابون من برية إلى مستأنسة

تناقص أعداد المفترسات أو غيابها

نقص الغذاء الطبيعي في موائل القرود بسبب الجفاف

اختلال التوازن البيئي

تغير سلوك التكاثر داخل القطيع

توفر مصادر غذاء بديلة من السكان أو من خلال النفايات

وكان المركز أقام برنامج تقييم الأضرار والمعالجة المستدامة لتزايد أعداد قرود البابون للحد من تزايد الأعداد في منطقة عسير والتي تنتشر في المناطق المأهولة منذ 40 سنة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.