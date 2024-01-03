فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار السعوديةآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار عربيةمجتمع

السعودية تستضيف 1000 معتمر من جميع أنحاء العالم

أصدر عاهل المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قرارا بشأن استضافة 1000 معتمر من جميع دول العالم خلال عام 2024، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة

فريق التحرير by فريق التحرير
السعودية

قالت وكالة أنباء السعودية “واس” إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وافق على استضافة 1000 معتمر من جميع دول العالم خلال 2024.

وتأتي استضافة المعتمرين ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تُنَفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

ووفقاً لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، سيتم استضافة 1000 شخصية إسلامية بارزة حول العالم من النخب الإسلامية والعلماء والمشايخ، والشخصيات المؤثرة في العالم الإسلامي، وأساتذة الجامعات والمعاهد؛ لأداء العمرة والصلاة في المسجد النبوي الشريف.

وثمّن آل الشيخ الدعمَ الكبير والمتواصل الذي تلقاه وزارة الشؤون الإسلامية في مختلف المجالات التي تسهم في إنجاح رسالتها لخدمة الإسلام والمسلمين ونشر قيم ومبادئ الدين الإسلامي والتصدي للكراهية والغلو والتطرف.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...