السعودية تستضيف 1000 معتمر من جميع أنحاء العالم

قالت وكالة أنباء السعودية “واس” إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وافق على استضافة 1000 معتمر من جميع دول العالم خلال 2024.

وتأتي استضافة المعتمرين ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تُنَفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

ووفقاً لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، سيتم استضافة 1000 شخصية إسلامية بارزة حول العالم من النخب الإسلامية والعلماء والمشايخ، والشخصيات المؤثرة في العالم الإسلامي، وأساتذة الجامعات والمعاهد؛ لأداء العمرة والصلاة في المسجد النبوي الشريف.

وثمّن آل الشيخ الدعمَ الكبير والمتواصل الذي تلقاه وزارة الشؤون الإسلامية في مختلف المجالات التي تسهم في إنجاح رسالتها لخدمة الإسلام والمسلمين ونشر قيم ومبادئ الدين الإسلامي والتصدي للكراهية والغلو والتطرف.