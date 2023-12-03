السعودية تستضيف مؤتمر “آيكان” بمشاركة 700 خبير

تنطلق الأحد بالعاصمة السعودية الرياض النسخة الخامسة عشرة من المؤتمر الدولي لمفاوضات الخدمات الجوية “آيكان 2023” بمشاركة 700 خبير.

ويهدف مؤتمر “آيكان” إلى مواكبة التطور المتسارع في صناعة النقل الجوي عالمياً، وتمكين وتوفير الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة و تعزيز قدرات قطاع الطيران المدني السعودي مع تحقيق مستهدفات رؤية المملكة.

كما يهدف المؤتمر إلى زيادة نطاق الربط الجوي للمملكة من 99 وجهة إلى أكثر من 250 وجهة عبر 29 مطارًا و زيادة حركة المسافرين السنوية ثلاثة أضعاف لتصل 330 مليون مسافر مع إنشاء مركزين عالميين للربط الجوي الدولي وأيضاً زيادة سعة الشحن الجوي إلى 4.5 ملايين طن.

ماذا يحدث في مؤتمر آيكان؟

تجتمع وفود الدول لعقد المفاوضات والمشاورات بشأن الخدمات الجوية وتقديم خدمات أفضل في مجال النقل الجوي وتيسير إقامة الروابط بين الجهات المنظمة والمشغلين الجويين ومقدمي الخدمات ذات الصلة وبما ينطوي عليه من مزايا إيجابية لتسريع آليات التفاوض، بحسب ما نشرت وكالة الأنباء “واس”.

تفاصيل آيكان 2023

سيعقد في العاصمة الرياض خلال الفترة من 3 إلى 7 ديسمبر

تشارك أكثر من 100 دولة ومنظمة دولية

يشارك 700 خبير ومُتخصص في الطيران المدني

تستضيفه الهيئة العامة للطيران المدني بالسعودية

مراسم الافتتاح

سيشهد افتتاح المؤتمر مشاركة دولية كبيرة، وبحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، ورؤساء هيئات الطيران المدني من مختلف الدول المشاركة.

ويختتم المؤتمر في 7 ديسمبر 2023 بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للطيران المدني.