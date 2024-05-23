السعودية.. تراجع الصادرات البترولية وارتفاع الواردات في الربع الأول من 2024

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية مؤخرًا تراجعًا في الصادرات البترولية بنسبة 8.3% خلال الربع الأول من عام 2024، مما أدى إلى انخفاض إجمالي الصادرات السلعية بنسبة 5.7%.

وعلى الرغم من ارتفاع الصادرات غير البترولية التي تشمل إعادة التصدير بنسبة 3.3%، إلا أن الصادرات الوطنية غير البترولية انخفضت بنسبة 5.2%.

وفي الوقت نفسه، شهدت واردات المملكة ارتفاعًا بنسبة 6.4% في نفس الفترة، مما أدى إلى انخفاض الفائض في الميزان التجاري السلعي بنسبة 24.8% مقارنة بالربع الأول من عام 2023.

وعلى صعيد آخر، ارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة 31.5%، مما يعكس تنامي دور إعادة التصدير في التجارة الخارجية للمملكة. ومن الجدير بالذكر أن منتجات الصناعات الكيماوية لا تزال تشكل نسبة كبيرة من الصادرات غير البترولية، على الرغم من انخفاضها بنسبة 18.3% على أساس سنوي.

وتشير البيانات إلى أن الصين لا تزال الوجهة الرئيسية لصادرات المملكة، حيث استحوذت على 14.9% من إجمالي الصادرات السعودية في الربع الأول من عام 2024.