هل تشتري السعودية حصصا من باكستان في أكبر مناجم الذهب بالعالم؟

قال مسؤول باكستاني رفيع المستوى، الثلاثاء، إن السعودية أبدت اهتماما بالاستحواذ على حصص في منجم “ريكو ديك” الباكستاني للذهب والنحاس.

وأضاف المسؤول، أن مستشارا عالميا يقوم بعملية تقييم المنجم، وأصبح على وشك الانتهاء من عملية تقييم الحصص بالمنجم.

وتمتلك حكومتا باكستان، وإقليم بلوخستان المحلية، المنجم مناصفة مع شركة ” باريك جولد”.

أكبر مناطق النحاس والذهب غير المطورة في العالم

وتعتبر شركة ” باريك جولد”، أن المنجم واحداً من أكبر مناطق النحاس والذهب غير المطورة في العالم.

وذكر جهان زيب خان، مستشار رئيس الوزراء الباكستاني في مجلس التسهيلات الخاصة بالاستثمار للصحفيين، أن الحكومة تتوقع الانتهاء من عملية التقييم قبل 25 ديسمبر المقبل.

ولم يحدد مستشار مستشار رئيس الوزراء الباكستاني، هوية المستشار العالمي الذي يتولى عملية التقييم.

10 مليار دولار استثمارات المشروع

وفي تصريحات سابقة، قال مسؤولون باكستانيون، إن تشركة “باريك جولد”، تعتزم استثمار 10 مليارات دولار في المشروع، بينما قالت “باريك جولد”، في أغسطس الماضي، إنها منفتحة على أن تكون السعودية أحد شركائها في المنجم.

محادثات مع الرياض

وذكر خان، أن إسلام اباد، بعد اكتمال التقييم، وتحديد مدى توقعاتها، ستدخل في محادثات مع الرياض، ولم ترد الحكومة السعودية، بعد على طلب للتعليق من رويترز.

وتواجه باكستان حاليا أزمة اقتصادية حادة، وتمكنت في اللحظات الأخيرة، من تجنب التخلف عن سداد ديون سيادية في وقت سابق من العام الحالي، بعد موافقة صندوق النقد الدولي، على حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار.

لكن الاتفاق مع الصندوق يعتمد على قدرة البلاد على جلب استثمار أجنبي مباشر لدعم احتياطياتها المنخفضة للغاية من العملة الأجنبية.

وتعتمد باكستان على حلفائها القدامى في الشرق الأوسط، مثل السعودية، لقيادة هذا الاستثمار.

وقال خان، إن باكستان حريصة على ضم السعودية إلى الصفقة، لكنه أوضح أن إسلام اباد “ليست في عجلة من أمرها” ولا ترغب في إجراء “مبيعات طارئة” لأي من أصولها وستحمي مصالحها الوطنية.