السعودية تخفض أسعار الخام العربي لآسيا وأوروبا وأمريكا

قالت مصادر مطلعة، الثلاثاء، إن السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، خفضت أسعار بيع كل أنواع خام النفط العربي، إلى آسيا، وأوروبا، وأمريكا، في يناير المقبل، بنسب مختلفة، حسب نوع الخام، والمنطقة.

سعر البيع

وأوضحت المصادر، أن أرامكو السعودية، خفضت سعر خامها العربي الخفيف لآسيا في الشهر المقبل للمرة الأولى منذ 7 أشهر، بسبب ضعف العلاوات في السوق المادية على أسعار الخامات الأخرى، ووسط مخاوف من فائض العرض.

وقالت المصادر، إن عملاقة النفط السعودية، حددت سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف للتحميل في يناير المقبل إلى آسيا، إلى 3.50 دولارات للبرميل فوق أسعار خام عمان/دبي، منخفضا بمقدار 50 سنتا للبرميل عن سعر بيعه خلال الشهر الجاري.

وهذا التخفيض، حسب مسح أجرته رويترز، أقل من توقعات خبراء السوق، التي قدرت الخفض المتوقع بدولار واحد على الأقل.

سعر مرتفع

وقال مدير المشتريات في إحدى المصافي الآسيوية، إن سعر بيع السعودية، للخام العربي الخفيف، مرتفعا جدا، وقد يدفع بعض المشترين إلى التوجه لشراء خام أرخص من موردين آخرين في سوق المعاملات الفورية.

ويبلغ سعر خامات أخرى بنفس جودة الخام العربي الخفيف، مثل خام عمان، وخام زاكوما العلوي من أبوظبي، بنحو 0.5 دولارا فقط للبرميل فوق متوسط أسعار خام دبي.

وأعلن تحالف “أوبك+”، الخميس الماضي، تخفيضات طوعية للإنتاج تبلغ إجمالا 2.2 مليون برميل يوميا، خلال الربع الأول من العام المقبل، لكن أسعار النفط في السوق العالمي لم تتأثر، وواصل الانخفاض، بعدما أبدت شكوكا بشأن الالتزام بالتخفيضات.

وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، لوكالة بلومبرج الاثنين، إن تخفيضات تحالف “أوبك+” لإنتاج النفط، يمكن أن تستمر بعد الربع الأول من العام المقبل إذا لزم الأمر.

وخفضت أرامكو السعودية، حسب المصادر، أسعار الدرجات الأخرى من الخام العربي التي تبيعها إلى آسيا، بمقدار 50 سنتا للخام الخفيف جدا، ونحو 60 سنتا للخام العربي المتوسط، ونحو 30 سنتا للخام العربي الثقيل، وكل هذه التخفيضات، كانت أقل من توقعات خبراء السوق.

سعر البيع لأوروبا

كما خفضت أرامكو، أكبر شركة نفط في العالم، سعر البيع الرسمي للنفط العربي الخفيف إلى شمال غرب أوروبا لشهر يناير المقبل، بمقدار دولارين إلى 2.90 دولار للبرميل فوق متوسط سعر خام برنت.

سعر البيع لأمريكا

فيما حددت أرامكو، سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف في يناير المقبل للولايات المتحدة، بمقدار 30 سنتا إلى 7.15 دولارات عن خام أرجوس العالي الكبريت.