السعودية تحظر العمل تحت أشعة الشمس في أوقات الذروة خلال الصيف

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية في المملكة العربية السعودية، عن تطبيق حظر العمل تحت أشعة الشمس المباشرة في جميع منشآت القطاع الخاص، وذلك خلال الفترة من الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة 3 مساءً.

وبحسب بيان على وكالة الأنباء السعودية”واس” يبدأ سريان هذا القرار اعتبارًا من يوم السبت 15 حزيران/يونيو الجاري ويستمر حتى يوم الأحد 15أيلول/سبتمبر المقبل.

ويهدف هذا القرار إلى حماية العاملين في القطاع الخاص من المخاطر الصحية المحتملة المرتبطة بالتعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل كبير.

ويسعى إلى توفير بيئة عمل صحية وآمنة للعاملين، بما يتماشى مع المعايير العالمية للسلامة والصحة المهنية.

وفي إطار هذا القرار، دعت الوزارة أصحاب العمل في القطاع الخاص إلى ضرورة تنظيم ساعات العمل بما يتوافق مع هذا الحظر، وتوفير وسائل الحماية اللازمة للعاملين الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في الأماكن المفتوحة خلال ساعات النهار.

ونشرت الوزارة على موقعها الإلكتروني الدليل الإجرائي للسلامة والصحة المهنية للوقاية من آثار التعرض لأشعة الشمس والإجهاد الحراري، والذي يقدم إرشادات وتوجيهات مفصلة لأصحاب العمل والعاملين حول كيفية التعامل مع مخاطر العمل تحت أشعة الشمس وتجنب الإجهاد الحراري.