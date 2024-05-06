فريق التحرير by فريق التحرير

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السعودية تحدد مدة صلاحية جواز السفر للراغبين في السفر إلى الخارج

طالبت المديرية العامة للجوازات المواطنين السعوديين من التأكد من عدة أمور قبل السفر إلى الخارج بوقت كاف

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم الإثنين عن الحد الأدنى لصلاحية جواز السفر للراغبين في السفر خارج البلاد.

وفقا لوكالة أنباء السعودية “واس”، قالت المديرية العامة للجوازات إن الحد الأدنى لصلاحية جواز السفر للمواطنين الراغبين في السفر إلى خارج المملكة:

  • ثلاثة أشهر في حال السفر إلى إحدى الدول العربية.
  • ستة أشهر في حال السفر إلى باقي الدول.
  • بطاقة سجل الأسرة لا تُعد وثيقة سفر.

وطالبت المديرية العامة للجوازات المواطنين السعوديين من التأكد من عدة أمور قبل السفر إلى الخارج بوقت كاف، وهذه الأمور هي:

جواز السفر
  • التأكد من مدة صلاحية جواز السفر.
  • المسارعة إلى تجديد أو استخراج جوازات سفر جديدة لهم أو للتابعين قبل موعد السفر بوقت كافٍ.
  • الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر منصة “أبشر” لإصدارها أو تجديدها وتسلّمها عن طريق الناقل البريدي

يجب حمل جواز السفر ساري الصلاحية

وشددت المديرية العامة للجوازات في السعودية، على أنه عند السفر إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لا بد من حمل جواز سفر ساري الصلاحية أو هوية وطنية.

بينما أكدت المديرية العامة للجوازات في السعودية، أن الهوية الوطنية الرقمية عبر منصتي “توكلنا” و”أبشر” لا تخول صاحبها لذلك.

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فريق التحرير

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