إجازة رسمية.. السعودية تحتفل بيوم التأسيس غداً الخميس

تحتفل المملكة العربية السعودية يوم غد الخميس الواقع في 22 شباط/فبراير 2024، الموافق 12 شعبان 1445 بالتقويم الهجري، بيوم التأسيس، الذي يُعد إجازة رسمية تشمل جميع القطاعات الخاصة والرسمية.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، قد أعلن في 27 كانون الثاني/يناير 2022، أن يوم 22 شباط/فبراير من كل عام سيكون ذكرى سنوية ليوم التأسيس، وأنه سيصبح إجازة رسمية.

وسيكون متاحاً للموظفين الاستفادة من الحصول على إجازة طويلة تمتد لثلاثة أيام، كون يومي الجمعة والسبت في المملكة هما يوم العطلة الأسبوعية.

ما هو يوم التأسيس؟

هو ذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى عام 1727 على يد الإمام محمد بن سعود.

وتُعد هذه المناسبة الوطنية تجسيدًا لعمق التاريخ والحضارة والثقافة للمملكة العربية السعودية، ولتكون استذكارًا لامتداد الدولة السعودية من ثلاثة قرون، وإبرازًا للارتباط الوثيق بين المواطنين وقادتهم.

وتأتي هذه المناسبة لتُؤكد على القيم والمبادئ الراسخة التي قامت عليها الدولة السعودية، مثل الوحدة والاستقرار والأمن، ولتُعزز روح الوطنية والانتماء لدى جميع أفراد المجتمع.

ما هي الفعاليات المرتقبة في يوم التأسيس؟

ستشهد المملكة العربية السعودية فعاليات متنوعة احتفالًا بيوم التأسيس، تعكس عراقة التاريخ السعودي وتنوع ثقافته.

وتشمل الفعاليات:

عروض مسرحية وأوبريتات وطنية تُجسد مراحل تأسيس الدولة السعودية.

فعاليات ثقافية وفنية تُبرز إبداعات المواطنين في مختلف المجالات.

معارض تاريخية تُعرّف بأهم الأحداث والشخصيات التي ساهمت في تأسيس الدولة السعودية.

فعاليات رياضية وترفيهية تناسب جميع أفراد العائلة.

كما ستُضاء معالم المملكة بألوان العلم السعودي احتفالًا بهذه المناسبة الوطنية.

وتُعد هذه المناسبة فرصة للتعبير عن مشاعر الفخر والاعتزاز بالتاريخ السعودي الزاخر، وإنجازات المملكة العربية السعودية في مختلف المجالات.

يُشار إلى أن يوم التأسيس يُعد إضافة نوعية للتقويم السعودي، ويُساهم في تعزيز الوعي التاريخي والثقافي لدى الأجيال القادمة.

وتُؤكد المملكة العربية السعودية على أهمية هذه المناسبة الوطنية في ترسيخ القيم والمبادئ الراسخة التي قامت عليها الدولة، وتعزيز روح الوطنية والانتماء لدى جميع أفراد المجتمع، والتطلع نحو مستقبل مزدهر.

يُعد يوم التأسيس أول أيام الإجازات الرسمية في المملكة العربية السعودية. وتضم قائمة الإجازات الرسمية المتوقعة لعام 2024 في السعودية 10 أيام تشمل القطاعين العام والخاص وهي لمناسبات دينية ووطنية، وتأتي على الشكل التالي:

يوم التأسيس: 22 شباط/فبراير

عيد الفطر: من 29 رمضان لغاية 3 شوال

يوم عرفة وعيد الأضحى: من 9 ولغاية 12 ذو الحجة

اليوم الوطني: 23 أيلول/سبتمبر

ولا تعد هذه اللائحة نهائية كونها لم تقر بعد من الجهات الرسمية والتي قد تعدل عليها أو تضيف لها ذكرى رأس السنة الهجرية أو ذكرى المولد النبوي الشريف، أو قد تمدد عطلة عيدي الفطر والأضحى بحسب موقعهما من أيام الأسبوع.