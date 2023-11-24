السعودية تحبط محاولة تهريب 416.250 حبة كبتاجون مخدرة

أحبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء جدة بالمملكة العربية السعودية محاولة تهريب 416,250 حبة كبتاجون المخدرة.

وعثرت الهيئة على حبوب الكبتاجون التي كانت مخبأة أثناء الإجراءات الجمركية والكشف عنها من خلال التقنيات والوسائل الحديثة.

وأكّدت الهيئة أنها تقف بالمرصاد لمحاولات التهريب، بالتعاون والتنسيق المستمر مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات.

وفي الوقت نفسه تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالمملكة من القبض على مواطن يمني وآخر سعودي بمنطقة الرياض لترويجهما الإمفيتامين والميثامفيتامين (الشبو)، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وجرى إيقاف المتهم اليمني وزميله السعودي واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما، وإحالتهما إلى التحقيقات.

وطالبت الجهات الأمنية المواطنين والمقيمين في المملكة بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات عن أي نشاطات بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بها.