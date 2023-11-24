فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار السعوديةآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنس

السعودية تحبط محاولة تهريب 416.250 حبة كبتاجون مخدرة

تمكنت السلطات في المملكة العربية السعودية من إحباط محاولة لتهريب كميات ضخمة من حبوب الكبتاجون المخدرة.

فريق التحرير by فريق التحرير
كبتاجون

أحبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء جدة بالمملكة العربية السعودية محاولة تهريب 416,250 حبة كبتاجون المخدرة.

وعثرت الهيئة على حبوب الكبتاجون التي كانت مخبأة أثناء الإجراءات الجمركية والكشف عنها من خلال التقنيات والوسائل الحديثة.

وأكّدت الهيئة أنها تقف بالمرصاد لمحاولات التهريب، بالتعاون والتنسيق المستمر مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات.

وفي الوقت نفسه تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالمملكة من القبض على مواطن يمني وآخر سعودي بمنطقة الرياض لترويجهما الإمفيتامين والميثامفيتامين (الشبو)، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وجرى إيقاف المتهم اليمني وزميله السعودي واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما، وإحالتهما إلى التحقيقات.

وطالبت الجهات الأمنية المواطنين والمقيمين في المملكة بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات عن أي نشاطات بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بها.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...