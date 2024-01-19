سامر باطر by سامر باطر

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السعودية تتصدر الدول التي نالت حكوماتها أعلى ثقة

حلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى من حيث مصداقية الحكومة بين الجمهور والثقة بالأعمال التجارية في عام 2023.

سامر باطر by سامر باطر
السعودية

يسلط تقرير جديد الضوء على مستوى الثقة – أو عدم الثقة في الحكومات في جميع أنحاء العالم، ونشر موقع ستاتيستا مخططا لترتيب الدول وفقا لمقياس الثقة.

ووفقا لأحدث مقياس إيدلمان للثقة، جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى من حيث مصداقية الحكومة بين الجمهور والثقة بالأعمال التجارية في عام 2023. وتراجعت المملكة المتحدة إلى الطرف الآخر من المقياس، حيث لا يثق بحكومتها سوى 30% من السكان.

ويمثل هذا انخفاضًا بنسبة 7 نقاط مئوية عن نفس الوقت قبل عام واحد. ومن بين الدول المختارة في هذا الرسم البياني، شهدت ماليزيا أكبر تحسن في الثقة بحكومتها منذ عام 2022، حيث ارتفعت بنسبة 13 نقطة مئوية إلى 67%.

واستندت النتائج على استطلاع للرأي شارك به 32 ألف شخص في 28 دولة.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...