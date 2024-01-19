السعودية تتصدر الدول التي نالت حكوماتها أعلى ثقة

يسلط تقرير جديد الضوء على مستوى الثقة – أو عدم الثقة في الحكومات في جميع أنحاء العالم، ونشر موقع ستاتيستا مخططا لترتيب الدول وفقا لمقياس الثقة.

ووفقا لأحدث مقياس إيدلمان للثقة، جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى من حيث مصداقية الحكومة بين الجمهور والثقة بالأعمال التجارية في عام 2023. وتراجعت المملكة المتحدة إلى الطرف الآخر من المقياس، حيث لا يثق بحكومتها سوى 30% من السكان.

ويمثل هذا انخفاضًا بنسبة 7 نقاط مئوية عن نفس الوقت قبل عام واحد. ومن بين الدول المختارة في هذا الرسم البياني، شهدت ماليزيا أكبر تحسن في الثقة بحكومتها منذ عام 2022، حيث ارتفعت بنسبة 13 نقطة مئوية إلى 67%.

واستندت النتائج على استطلاع للرأي شارك به 32 ألف شخص في 28 دولة.