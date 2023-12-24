by فريق التحرير

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السعودية تتسلم أوراق اعتماد السفير السوري أيمن سوسان

by فريق التحرير

تسلمت السعودية الأحد، أوراق اعتماد سفير الجمهورية العربية السورية لدى المملكة المعين حديثا، أيمن سوسان.

و ذكرت وزارة الخارجية السعودية على حسابها عبر منصة “إكس”: “نيابة عن سمو وزير الخارجية، وكيل الوزارة لشؤون المراسم عبدالمجيد السماري، يتسلّم نسخة من أوراق اعتماد سفير الجمهورية العربية السورية المعيّن لدى المملكة، محمد أيمن سوسان”.

د. محمد أيمن سوسان هو دبلوماسي وسياسي سوري يشغل منصب معاون وزير الخارجية والمغتربين في سورية منذ عام 2014 وقبلها كان يشغل منصب سفير الجمهورية العربية السورية في بلجيكا والاتحاد الأوروبي حتى عام 2012 ويحمل شهادة الدكتوراه في العلاقات الدولية.

يذكر أنه في أكتوبر الماضي أعيد افتتاح السفارة السورية في العاصمة السعودية الرياض، بعد أكثر من 11 عاما على إغلاقها، وذلك تنفيذا لقرار البلدين عودة التمثيل الدبلوماسي بينهما الصادر في مايو الماضي.

وكانت المملكة العربية السعودية أغلقت سفارتها بدمشق في مارس عام 2012، لتنقطع بعدها العلاقات الدبلوماسية بين البلدين العربيين طيلة سنوات النزاع في سوريا.

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