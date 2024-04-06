فريق التحرير by فريق التحرير

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السعودية والإمارات تتحريان رؤية هلال شهر شوال مساء الاثنين

دعت المحكمة العليا في السعودية ممّن يرى هلال شهر شوال بالعين المجرَّدة، أو بواسطة المناظير؛ إلى إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها

فريق التحرير by فريق التحرير

دعت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الاثنين 29 شهر رمضان لهذا العام 1445هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 8 / 4 / 2024م.
وجاء في إعلان للمحكمة العليا أنه “نظراً لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم ( 180 / هـ ) وتاريخ 29 / 8 / 1445هـ أن يوم الاثنين 1 / 9 / 1445هـ ـ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 11 / 3 / 2024م، هو غرة شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ؛ فإن المحكمة العليا ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الاثنين 29 / 9 / 1445هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 8 / 4 / 2024م”.
ودعت المحكمة العليا ممّن يرى هلال شهر شوال بالعين المجرَّدة، أو بواسطة المناظير؛ إلى إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركزٍ؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.
وأملت المحكمةُ العليا “ممّن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البّر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين”.

ودعت لجنة تحري الرؤية في الإمارات، إلى تحري رؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1445 هـ، مساء يوم الاثنين في 29 شهر رمضان الجاري، الموافق 8 أبريل 2024.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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