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السعودية تبدأ رفع نسب التوطين في أربع مهن صحية بالقطاع الخاص

السعودية ترفع نسب التوطين في 4 مهن صحية بالقطاع الخاص ضمن جهود تمكين الكفاءات الوطنية.

فريق التحرير by فريق التحرير
السعودية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، بالتعاون مع وزارة الصحة، بدء تطبيق قرار رفع نسب التوطين في أربع مهن صحية حيوية داخل منشآت القطاع الخاص، وذلك ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل النوعية، وكخطوة جديدة لتعزيز دور الكوادر الوطنية في القطاع الصحي.

المهن المستهدفة ومرحلة التكيف

ووفقاً لبيان صدر عن الوزارة، فإن القرار يشمل مهن: طب الأسنان، الصيدلة، العلاج الطبيعي، والتمريض، وتم تحديد نسب مستهدفة للتوطين سيتم متابعتها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما أكدت الوزارتان منح منشآت القطاع الخاص فترة كافية للتكيف مع متطلبات القرار وتوفيق أوضاعها بما يتماشى مع النسب الجديدة.

دعم متكامل لتحقيق التوطين

وشددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الصحة على أهمية التزام المنشآت بما ورد في القرار، والاستفادة من برامج الدعم المتاحة ضمن منظومة التوظيف، والتي تشمل خدمات التدريب، التأهيل، والتوظيف، لضمان نجاح عملية التوطين وتحقيق التوازن في سوق العمل الصحي.

واكدت الوزارتان أن هذا القرار يأتي في سياق مستمر من الجهود الحكومية الهادفة إلى رفع مساهمة الكفاءات الوطنية في تقديم الخدمات الصحية، وتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل النوعية، وخلق بيئة عمل جاذبة داخل القطاع الخاص، بما يعزز من جودة الخدمات ويرفع معدلات التوظيف في القطاعات الحيوية بالمملكة.

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فريق التحرير

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