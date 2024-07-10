السعودية تبدأ تلقي طلبات تصاريح اسكان الحجاج للموسم المقبل

أعلنت لجنة إسكان الحجاج في العاصمة المقدسة عن بدء استقبال طلبات تصاريح المباني المعدة لإسكان الحجاج لعام 1446هـ، حيث دعت اللجنة عموم المواطنين الراغبين في استخراج أو تجديد التصاريح لمبانيهم بالتقدم إلى المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة.

وأوضحت أمانة العاصمة المقدسة أن ذلك يأتي من خلال حرصها على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، والعمل على دقة وسرعة استخراج تصاريح الإسكان للمواطنين الراغبين في تأجير مساكنهم، مشيرةً إلى أن استقبال الطلبات يتم عن طريق المكاتب الهندسية الاستشارية المؤهلة والمعتمدة من الأمانة، حيث سيتم استقبال الطلبات حتى نهاية شهر رجب القادم، في حين أن آخر موعد لإصدار التصاريح سيكون نهاية شهر شعبان.

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تعلن لجنة ⁧إسكان الحجاج⁩

بـ #العاصمة_المقدسة⁩ عن استقبال

طلبات إصدار تصاريح اسكان

الحجاج لموسم ⁧#الحج⁩ للعام 1446هـ . pic.twitter.com/7ieRy6FN8F — أمانة العاصمة المقدسة (@holymakkah) July 9, 2024

وبينت أنه تم تكليف المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من الأمانة والدفاع المدني بإجراء الكشف على مساكن الحجاج للتحقق من توفر الاشتراطات الواردة في اللائحة وتطبيقها، ومنحها شهادة بذلك ليتم بموجبها إصدار تصريح الإسكان من قبل اللجنة، وقد تم وضع خطة عمل للجنة روعي فيها مشاركة عدد من الفرق الميدانية من مندوبي الجهات الحكومية المشاركة مع اللجنة.

وأهابت الأمانة بجميع أصحاب المباني الذين يرغبون في تأجيرها بتطبيق الاشتراطات واستيفاء جميع عناصر السلامة والأمان المطلوب توفيرها وفقًا للائحة الاشتراطات الإنشائية واشتراطات السلامة، والالتزام بمراعاة ما أشير إليه وسرعة التقدم في أوقات مبكرة كسباً للوقت وتفادياً للتأخير والازدحام.