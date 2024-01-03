السعودية تباشر رسميا بالعمل في مجموعة “بريكس” بشكل كامل

أشار التلفزيون السعودي، اليوم الثلاثاء، بأن المملكة أعلنت بدء عضويها رسميا في مجموعة “بريكس” بشكل كامل. ووافقت “بريكس”، التي كانت حتى اليوم تضم روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا، خلال قمتها في جوهانسبرغ بأغسطس الماضي، على انضمام السعودية إلى جانب الإمارات ومصر وإيران والأرجنتين وإثيوبيا إلى المجموعة اعتبارا من العام 2024 بحسب أ ف ب.

وقال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان خلال مشاركته في قمة جوهانسبورغ، إن “السعودية تتمتع بصداقات قوية وعلاقات تجارية وشراكات استراتيجية مع دول مجلس مجموعة “بريكس”، مضيفا أن السعودية تؤكد “أهمية تفعيل العمل الجماعي ومتعدد الأطراف وهي حريصة على ممارسة مسؤولياتها لاستدامة التعاون الدولي”. واستلمت روسيا رئاسة مجموعة “بريكس” في هذا العام، وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة بهذه المناسبة: “لقد انضمت مصر وإيران والإمارات والسعودية وإثيوبيا إلى بريكس كأعضاء جدد كاملي العضوية.

يأتي ذلك في وقت تتجسد فيه تزايد نفوذ مجموعة بريكس ويتعزز دورها في الشؤون العالمية.

يذكر أن مجموعة بريكس تأسست عام 2006، في قمة استضافتها مدينة يكاترينبورغ الروسية وتحول اسمها من “بريك” إلى بريكس في 2011، بعد انضمام جنوب أفريقيا إليها ليمثل اسمها الحروف الأولى للدول المؤسسة لها وهي البرازيل وروسيا والهند وجنوب أفريقيا BRICS، وجيم أونيل الاقتصادي البارز والمخضرم في مجموعة غولدمان ساكس هو من أطلق اسم بريكس على المجموعة في تقرير له (رابط للتقرير بملف بي دي إف)

بنك بريكس- بنك التنمية الجديد

تأسس البنك التابع للتجمع في 2015 برأسمال 100 مليار دولار، ويطرح كبديل للمؤسسات المالية الدولية كالبنك الدولي. ويستهدف البنك تمويل مشاريع البنية الأساسية والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء، والاقتصادات الناشئة والنامية، ويمكن أن يؤمن لها حماية من الفائدة الكبيرة التي تفرضها البنوك الدولية وتقلبات التضخم التي تفتك بالعملات المحلية للدول بسبب ارتفاع أسعار الفائدة التي ترفع تكلفة قروض البنوك الدولية لمستويات مكلفة جدا للدول.