فريق التحرير by فريق التحرير

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تعليم السعودية: تأجيل اختبار يوم غدٍ الأربعاء بمدارس “جدة”و”مكة”

تقرر تعليق الاختبارات ليوم الغد الأربعاء بجميع مدارس العاصمة المقدسة، ومحافظات الجموم والكامل وبحرة، إلى جانب تعليق حضور منسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

فريق التحرير by فريق التحرير

تسببت الحالة الجوية غير المستقرة، في مناطق المملكة بتأجيل اختبارات الطلاب في بعض مدارس التعليم العام والجامعي وتعليق اليوم الدراسي بالكامل يوم غد الأربعاء.

وأعلنت إدارة تعليم محافظة جدة، اليوم، أنه بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، ولسلامة الجميع، فقد تقرر تأجيل اختبار يوم غد الأربعاء في مدارس جدة ورابغ و خليص، وتعليق حضور منسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم يوم غد.


ووفقا لـ”وكالة الأنباء السعودية”، أوضحت إدارة التعليم أن الاختبار المؤجل سيعقد مع اختبار يوم الخميس.

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وكان المركز الوطني للأرصاد أصدر  اليوم، تنبيهاً – إنذار أحمر- من هطول أمطار غزيرة على محافظة جدة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد وجريان السيول، وارتفاع الأمواج وصواعق رعدية.

وأوضح المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الـ 12 من صباح يوم غد الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الواحدة ظهراً.

كما أعلنت إدارة تعليم مكة المكرمة تعليق اختبارات غد، في جميع المدارس بالعاصمة المقدسة ومحافظات الجموم والكامل وبحرة.


وقالت الإدارة في بيانها: بناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصا على سلامة الجميع، فقد تقرر تعليق الاختبارات ليوم الغد الأربعاء بجميع مدارس العاصمة المقدسة، ومحافظات الجموم والكامل وبحرة، إلى جانب تعليق حضور منسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم، مبينة بأنه سيعقد الاختبار المؤجل مع اختبار يوم الخميس 15/11/2023.

كما أعلنت جامعة أم القرى تعليق الاختبارات يوم غد الأربعاء في الجامعة، وإعادة جدولتها، بناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، وحرصا على سلامة الطلبة وجميع منسوبي الجامعة.


وأشارت الجامعة إلى أن القرار يشمل جميع مقرات الجامعة وكليات المحافظات، على أن يستمر دوام الموظفين عن بعد، وفقا للأنظمة واللوائح المعمول بها.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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