السعودية: بدء إنتاج المياه المحلاة من مشروع الجبيل 3ب بسعة 142 ألف متر مكعب يومياً

أعلنت الشركة السعودية لشراكات المياه عن بدء الإنتاج للمياه المحلاة من مشروع الجبيل ٣ب.

وقالت الشركة عبر منصة أكس إن الإنتاج اليومي بسعة حوالي ١٤٢،٥٠٠ م٣.

وبحسب الشركة فإن بدء الإنتاج للمياه المحلاة من مشروع الجبيل ٣ب إلى (منظومة نقل المياه الجبيل – الرياض ) يشكل حوالي ٢٥٪ من سعة المحطة الإجمالية البالغة (٥٧٠،٠٠٠ م٣/يوم ) وستبلغ السعة الكاملة خلال شهر يناير ٢٠٢٤.

تكلفة مشروع الجبيل 3ب 2.6 مليار ريال

وأضافت الشركة أن المشروع تم تنفيذه خلال 28 شهراً وبتكلفة حوالي ٢.٦ مليار ريال بنظام التخصيص ، وبتعرفة منافسة حوالي ١.٦ ريال / م٣ ، وباستهلاك طاقة ذو كفاءة ( ٢.٥٥ كيلو واط ساعة لكل متر مكعب) وبدعم من خلايا الطاقة الشمسية بسعة ٦١ ميغا واط.

ووضعت الشركة السعودية لشراكات المياه حجر الأساس لمحطة الجبيل – 3 (ب) في عام 2022 وتقع تقع على بعد 65 كيلومترًا شمال مطار الدمام في السعودية.

مشروع الجبيل 3ب يعمل بتقنية التناضح العكس

ويعمل مشروع المحطة المستقلة لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي بسعة تصميمية تبلغ 570 ألف متر مكعب يوميًا من المياه الصالحة للشرب، ليخدم المستفيدين في منطقتي الرياض والقصيم بعد تشغيله تجاريًا في العام 2024.

وكانت الشركة السعودية لشراكات المياه والمملوكة للدولة قد منحت الائتلاف، الذي تقوده شركة إنجي، عقد بناء وتملك وتشغيل محطة الجبيل – 3 (ب) المستقلة لإنتاج المياه لمدة 25 عامًا، وذلك بعد أن قدمت إنجي عرضًا بتعرفة 1.591 ريال سعودي لكل متر مكعب من مياه الشرب.

وتم تطوير المحطة في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص بحيث يتولى التحالف تمويل المشروع، وتتولى إنجي مسؤولية تشغيله وصيانته بعد الانتهاء من مرحلة البناء وتشغيله تجاريًا.

ويتضمن المشروع محطة خاصة تعمل بالطاقة الشمسية بسعة 60 ميغاواط، لتقليل استهلاك الطاقة الكهربائية من الشبكة، بالإضافة إلى خزانات مياه بسعة إنتاج يوم تشغيلي واحد ومنشآت كهربائية خاصة.

ويتماشى المشروع مع رؤية المملكة 2030 الرامية إلى بلوغ صفر انبعاثات كربونية وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري ودفع التحول إلى الطاقة النظيفة.