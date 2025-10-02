السعوديات يتجاوزن السعوديين في تملك العقارات بـ3 مدن

أظهر رصد حديث أن ملكية النساء للعقارات في المملكة العربية السعودية تجاوزت الرجال في مدينتين وتعادلن في مدينة واحدة “وهو ما يعد مؤشراً مشجعاً على تقدم المرأة” السعودية “في مجال الاستقلال الاقتصادي والمساهمة في التنمية المحلية”.

وبحسب رصد صحيفة “عكاظ” المحلية مساء أمس الأربعاء، تجاوزت ملكية النساء للعقارات في مدينة لينة (بمنطقة الحدود الشمالية)، ومدينة فرسان (بمنطقة جازان جنوب غرب السعودية)، وتعادلن مع الرجال في مدينة الحجرة (بمنطقة الباحة جنوب غرب المملكة)، ما يعكس تنوع المواقع الجغرافية التي تحقق فيها النساء إنجازات ملموسة في هذا القطاع الحيوي.

المدن الكبرى

حافظت مدينة الرياض على موقعها في الصدارة من حيث عدد النساء المالكات للعقارات بإجمالي 2442 امرأة، وهو ما يعادل 19.16 بالمئة من إجمالي ملكية النساء للعقارات في المملكة.

وجاءت مدينة جدة في المرتبة الثانية بعدد 2252 امرأة مالكة، بنسبة 17.67 بالمئة من إجمالي ملكية النساء للعقارات، تلتها المدينة المنورة بـ 666 امرأة بنسبة 5.23 بالمئة، ومكة المكرمة بـ 571 امرأة بنسبة 4.48 بالمئة ثم مدينة بريدة عاصمة منطقة القصيم والتي سجلت تملك 510 امرأة للعقار بنسبة 4 بالمئة.

أكثر من 12 ألف مالكة

بلغ إجمالي عدد النساء المالكات للعقارات في مختلف أنحاء السعودية 12,742 امرأة، توزعن على 136 مدينة، وهو رقم يعكس حجم المشاركة النسائية المتزايدة في السوق العقارية، ويعزز من المؤشرات المرتبطة بتمكين المرأة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وقال تقرير الصحيفة الورقية إن هذا النمو في ملكية النساء للعقارات يشير إلى زيادة مستوى الوعي الاستثماري لدى المرأة السعودية، وارتفاع معدل استقلالها المالي، ما يعزز من دورها كشريك رئيس في بناء اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي، وهي أهداف استراتيجية في رؤية المملكة.

تمكين المرأة في القطاع العقاري

تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي جعلت تمكين المرأة أحد ركائز التحوّل الوطني، يشهد القطاع العقاري في السعودية حضوراً متنامياً للمرأة، ضمن بيئة تنظيمية عادلة تكفل تكافؤ الفرص وتُعزز من مشاركة الكفاءات المؤهلة دون تمييز.

وذكرت الهيئة العامة للعقار السعودية إن هذا الحضور يأتي كنتيجة لتكامل الأنظمة الوطنية، وعلى رأسها نظام العمل السعودي، الذي أتاح للمرأة دخول مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع العقاري، وفق اشتراطات التراخيص والممارسات المهنية المعتمدة.

مشاركة المرأة في القطاع العقاري (بيانات الربع الأول 2025)

14,227 مرخصة في أنشطة الوساطة العقارية.

23,203 حاصلات على التأهيل والتدريب في الأنشطة العقارية.

10,943 عدد المتقدمات للبرامج التدريبية.