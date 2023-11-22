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بالأرقام الرسمية… السعوديات الأكثر رشاقة

قبل 10 سنوات ماضية وربما أكثر تنتشر تحذيرات طبية واجتماعية من تفشي السمنة بين النساء السعوديات، إلا أن الإحصائيات الأخيرة باتت تظهر نسب رشاقة ومثالية وزن السعوديات ومجهودهن بالبحث عن الرشاقة.

فريق التحرير by فريق التحرير

أظهرت إحصائية سعودية حديثة تفوق النساء السعوديات بالرشاقة على الرجال بنسبة تتجاوز الـ30 في المائة في مؤشرات الوزن المثالي.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء بأن نتائج المسح الصحي الوطني أظهرت أن معدل انتشار السمنة بين البالغين من 15 سنة فأكثر بلغ نحو 24%، وتفوقت النساء على الذكور في الوزن المثالي، فيما بلغت نسبة الأطفال الذين يعانون الوزن الزائد أو السمنة 18%.



وأوضحت أن نسبة انتشار السمنة بين الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة بلغت 7.3%، فيما بلغت نسبة الأطفال الذين هم أقل من الوزن الطبيعي 41%، بينما بلغت نسبة البالغين الذين يتناولون الخضار والفواكه مرة أو أكثر يومًّيا هي 37% و25% على التوالي، فيما بلغت نسبة البالغين المدخنين لأي نوع من أنواع التبغ نحو 18%.


كما بينت نسبة انتشار السمنة بناء على مؤشر كتلة الجسم بلغت 23.7%، وتتقارب هذه النسبة بين الذكور والإناث، بينما نسبة الوزن المثالي بين الإناث بلغت نحو 39.6% مقارنة بالذكور الذين بلغت نسبة الوزن المثالي بينهم 29.5%.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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