تعديلات جديدة على تحصيل الزكاة في السعودية

اعتمد وزير المالية السعودية، محمد الجدعان مؤخرا، اللائحة التنفيذية لتحصيل الزكاة لتسهيل تحصيلها على قطاعات الأعمال.

تتضمن القواعد الجديدة، فصولاً منفصلة لعدة قطاعات لها معاملات زكوية خاصة، بما في ذلك الوظائف والتمويل وغيرها.

موعد تنفيذ التعديلات الجديدة

كما تتضمن القواعد الجديدة، فصلاً يركز على حقوق دافعي الضرائب، بما في ذلك حقهم في تعديل إقرار الزكاة من بين أمور أخرى، بحسب ما أوردته الجريدة الرسمية أم القرى.

وتطبق القواعد في السعودية، بدءاً من السنوات المالية التي تبدأ في 1 يناير 2024، مع تحديد الموعد النهائي لتقديم الإقرارات الضريبية لعام 2025 حسب شروط معينة.

تفاصيل تعديلات جديدة على تحصيل الزكاة

تتضمن التعديلات تحديد حد أدنى، وحد أقصى لضمان حقوق دافعي الضرائب في حالة ارتفاع تكاليف الزكاة.

كما تتضمن أيضًا توضيحات بشأن المستحقات الحكومية المتأخرة وتأثيرها على أسهم الخزينة.

بقرار من وزير المالية..

صدور اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة (إصدار 1445هـ)

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كما أنها تتناول الحالات التي يفشل فيها دافعو الضرائب في احتساب الزكاة على الاستثمارات في الخارج.

القواعد لا تنطبق على البعض

لا تنطبق اللائحة التنفيذية على الشركات المقيمة التي يملك أسهمها بشكل مباشر، أو غير مباشر أفراد يعملون في صناعات النفط والمواد الهيدروكربونية.

ومع ذلك، سيتم تطبيق قواعد التحصيل الجديدة، إذا كانت الشركة مدرجة في البورصة.

كما أنها لا تنطبق على دافعي الضرائب الخاضعين لضريبة الدخل.

الاستثناءات من التعديلات الجديدة

تستثنى من القواعد المقررة الجمعيات الخيرية والمنظمات غير الحكومية والشركات التابعة للأوقاف والشركات غير الربحية، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.