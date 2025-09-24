نشرت صحيفة “سعودي جازيت” حديثاَ تقريراً بعنوان (الرياض: من بلدة صحراوية إلى عاصمة عالمية) تتحدث فيه كيف تحولت العاصمة السعودية الرياض من بلدة صغيرة إلى “عاصمة عالمية” بشكل متسارع.

وقالت الصحيفة الناطقة بالإنكليزية في تقرير إن الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود مؤسس المملكة العربية السعودية الحديثة وأول ملوكها عندما اختار الرياض عاصمةً لدولته الموحدة حديثاً، كانت رؤيته هي تحويل تلك البلدة المتواضعة المسوّرة إلى مدينة حديثة تليق بطموحات المملكة. في 1946، عيّن الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود حاكماً للرياض، وأطلق مشاريع من شأنها أن تُرسي الأساس لتوسّع المدينة، بما في ذلك أول إحصاء سكاني لها وتقسيم العاصمة إلى عشر مناطق إدارية بحلول 1952.

وأضافت أنه في 1954، صدر أمر ملكي بتعيين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الذي كان حينها أميراً وقائداً شاباً، حاكماً للرياض، وهو الدور الذي شغله لما يقارب ستة عقود. مثّلت فترة حكمه بداية الرحلة الاستثنائية للرياض من بلدة من البيوت الطينية إلى واحدة من أسرع العواصم نمواً في العالم.

مدينة تشكّلت على يد الملك سلمان

بصفته حاكماً، قاد الملك سلمان الرياض خلال عصر من التحوّل، حيث أشرف على تخطيطها وبنيتها التحتية وتوسّعها. وقد وصف تعلّقه العميق بالمدينة في تأمّل نادر قبل أكثر من 40 عاماً: “الرياض بالنسبة لي هي الوطن، الماضي، الحاضر، والمستقبل.. كل زاوية فيها تعيش معي، وأنا أعيش معها”.

وذكر تقرير الصحيفة أنه من تعداد سكاني لم يتجاوز 8 آلاف نسمة في منتصف القرن التاسع عشر، تضخّمت الرياض لتصل إلى 19 ألف نسمة بحلول أوائل القرن العشرين. واليوم، تعد الرياض موطناً لما يقارب 10 ملايين نسمة وتنتشر على مساحة تزيد عن ألفي كيلومتر مربع. بعد أن كانت محاطة بأسوار وبوابات دفاعية، أصبحت الآن مركزاً دولياً للتجارة والثقافة والدبلوماسية.\

جذور التاريخ

تمتد أصول الرياض عميقاً في تاريخ شبه الجزيرة العربية. وتُظهر الأدلة الأثرية، بحسب التقرير، وجود استيطان بشري في المنطقة لأكثر من 250 ألف عام. كانت المنطقة تحمل اسم “حَجْر”، عاصمة اليمامة، وازدهرت تحت قبائل مثل بني حنيفة، لتصبح مركزاً للزراعة والتجارة. كما أدى وادي حنيفة الخصب إلى استمرار الأجيال وجذب القوافل التي كانت تتحرك بين البصرة، والكوفة، والبحرين، والحجاز، واليمن.

بحلول القرن السابع عشر، أصبح اسم “الرياض” – الذي يعني “الحدائق” – شائعاً لمجموعة القرى المحيطة بحجر. واكتسبت المدينة أهمية سياسية تحت حكم الإمام تركي بن عبد الله، الذي أعاد بناءها لتكون عاصمة الدولة السعودية الثانية. وفي 1902، استعاد الملك عبد العزيز الرياض، وجعلها نقطة الانطلاق لتوحيد شبه الجزيرة العربية.

من الأسوار إلى الشوارع

تميزت الحقبة الحديثة المبكرة للرياض بالتحصينات. تحت حكم الملك عبد العزيز، أعيد بناء أسوار المدينة بأبراج وست بوابات، بينما أصبحت قلعة المصمك موقعاً إدارياً رئيسياً. داخل الأسوار، كان يقع قصر الحكم، والمسجد الكبير، والأسواق المركزية.

وكان قرار إزالة أسوار المدينة في الخمسينيات من القرن الماضي رمزاً لتوسّع الرياض. نشأت أحياء جديدة مثل الفوطة والمربع والشميسي خارج البلدة القديمة، بينما حدد بناء قصر المربع اتجاه النمو شمالاً. بحلول أواخر الخمسينيات، كانت المدينة تغطي 13 كيلومتراً مربعاً بأكثر من 83 ألف نسمة، وهو توسّع هائل من مساحتها الأساسية التي كانت تبلغ كيلومتراً مربعاً واحداً.

وضمت الرياض القديمة عدة شوارع رئيسة وفرعية، كانت تصل إلى بوابات المدينة، ومن أبرز تلك الشوارع شارع الثميري (يمتد من ساحة الصفاة إلى بوابة الثميري)، وشارع مسجد الشيخ (يمتد من وسط المدينة حتى الجنوب لينتهي إلى بوابة عرعير منفوحة)، وشارع دخنة (يعرف الآن بشارع محمد بن عبدالوهاب)، وشارع آل سويلم (يمتد من بوابة آل سويلم شمالي المدينة)، وشارع الظهيرة (يقع ضمن حي الظهيرة وينتهي في ساحة الصفاة من الجهة الجنوبي)، وشارع الخان (ينطلق من شارع الثميري متعرجاً ليمتد جنوباً إلى حي القديمة)، وشارع المريقب (يمتد من الشمال حتى بوابة المريقب “الشميسي”)، وشارع جنوبي القصر (يقع جنوبي قصر الحكم ويمتد من منطقة الصفاقات من الشرق حتى الناحية الغربية من المدينة القديمة)، وشارع المحكمة (يتفرع من شارع آل سويلم من الجهة الشمالية، ويتجه جنوباً حتى ينتهي في سوق المقيبرة)، وشارع المصمك (يقع غربي حصن المصمك، ويمتد من الشمال إلى الجنوب حتى يتقاطع مع شارع الثميري).

مدينة عصرية

مع تحديث الرياض، أشرف الملك سلمان على مشاريع أعادت تشكيل هويتها الحضرية: طرق سريعة، أحياء سكنية، مدارس، ومستشفيات. وتجمعت الوزارات الحكومية والشركات في المدينة، مما جعلها المركز السياسي، التجاري، والمالي للمملكة. وعزز موقع الرياض الاستراتيجي في قلب شبه الجزيرة دورها كمركز يربط الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأصبح حجم الرياض الآن يضاهي دولاً بأكملها. واختارت الشركات العالمية الرياض مقراً إقليمياً لها، في حين جعلتها الفعاليات والقمم الدولية مسرحاً للدبلوماسية والتجارة. وتعكس أفق المدينة مزيجاً من التراث والطموح، من القصور التي تم ترميمها في قصر الحكم إلى الأبراج المستقبلية في طريق الملك فهد.

عاصمة رؤية 2030

اليوم، تجسد الرياض تحول السعودية في إطار رؤية 2030. فهي تستضيف بعضاً من أكبر المشاريع التنموية في المملكة، وأحياء ثقافية جديدة، ومتنزهات، وشبكات نقل متقدمة. مع استضافة الأحداث الضخمة، وأماكن الترفيه، والفعاليات الرياضية العالمية في ملاعبها، تعكس الرياض طموح المملكة في الجمع بين التقاليد والحداثة.

من “حَجْر” القديمة إلى الرياض في رؤية 2030، تروي العاصمة السعودية قصة الأمة نفسها في الصمود، والتحوّل، والإيمان الدائم بالمستقبل.