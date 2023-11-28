سباق الأمتار الأخيرة.. الرياض تقترب من الفوز بتنظيم إكسبو 2030

بدأ سباق الأمتار الأخيرة بين مدن الرياض، وبوسان، وروما، للفوز باستضافة معرض إكسبو العالمي 2030، الذي سوف يقام خلال الفترة من أول أكتوبر 2030، إلى نهاية مارس 2031.

وبدأت السعودية، وكوريا الجنوبية، وإيطاليا، تحركات اللحظات الأخيرة، لحشد الأصوات، عبر سلسلة من اللقاءات مع مندوبي الحكومات المشاركين في الجمعية العامة.

ميزانية ضخمة للسعودية

وقدرت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، ميزانية استضافة معرض إكسبو العالمي 2030، في مدينة الرياض بنحو 7.2 مليارات يورو، ضمن خطط السعودية الرئيسية لتنفيذ رؤية المملكة 2023.

تجري الجمعية العامة للمكتب الدولي للمعارض، الثلاثاء، اقتراع سري بين 173 دولة، لاختيار المدينة الفائزة من بين المدن الثلاث، لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030، ويقام معرض إكسبو العالمي، كل 4 أعوام في مدينة مختلفة.

“معا نستشرف المستقبل”

واختارت السعودية شعار “معا نستشرف المستقبل”، لمعرض إكسبو الرياض 2030، حيث عرضت 3 محاورين رئيسية لاستضافة معرض إكسبو الرياض 2030، مثلت رغبة السعودية في استضافة هذا المحفل العالمي، وهي الغد الأفضل، والعمل المناخي، والازدهار للجميع.

الدول الداعمة للرياض

وتعززت فرص الرياض، في الفوز باستضافة الحدث العالمي، حسب صحف محلية، بعد إعلان دعم أغلب الدول العربية، والإفريقية، وإيران، ودول الكاريبي، اليونان، وفرنسا، وبلغاريا، وإسبانيا.

دعم كبير لأكثر 100 دولة نامية

وأكد عادل الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودي، في 12 نوفمبر الحالي، خلال الحفل الختامي لحملة ملف الرياض إكسبو 2030 في باريس، أن السعودية، خصصت مبلغ 353 مليون دولار لتقديم الدعم لأكثر من 100 دولة نامية للمشاركة في معرض الرياض إكسبو 2030.

وأضاف، كما أن هناك وعودا من القطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية، بتقديم المزيد من الدعم للدول ذات الحاجة، الأمر الذي يعبر عن التزام السعودية بتقديم نسخة استثنائية وغير مسبوقة من معرض إكسبو العالمي.

وسيقدم كل من المرشحين الثلاثة مشاريعهم لإقامة المعرض الدولي، غدا الثلاثاء، أمام الجمعية العامة للمكتب الدولي للمعارض، ويلي ذلك تصويتا سريا من قبل مندوبي الحكومات التي تمثل الدول الأعضاء.

كيف تفوز المدنية المرشحة

الحصول على ثلثي الأصوات الحاضرة للجمعية يتم إجراء تصويت ثان في حال عدم حصول إحدى المدن المرشحة، علي ثلثي الأصوات، مع استبعاد المدينة التي حصلت على أقل عدد من الأصوات في كل جولة تصويت. عندما تتبقى مدينتان مرشحتان فقط، يتم اختيار أحدهما بعد حصولها على صوت واحد أكثر من 50 % من الأصوات المشاركة في الاقتراع.