حدث تاريخي.. السعودية تحتضن أولمبياد الرياضات الإلكترونية لأول مرة في العالم

وتأتي هذه الخطوة الاستثنائية تأكيدًا على مكانة المملكة الريادية كمركز عالمي للرياضات الإلكترونية، وتعزيزًا لسجلها الحافل في استضافة البطولات العالمية المتنوعة.

دعم غير مسبوق للرياضة

أعرب الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، عن سعادته بهذا الإنجاز العظيم، مؤكدًا أن استضافة المملكة لهذا الحدث الرياضي العالمي يعد تجسيد للدعم غير المسبوق الذي تحظى به الرياضة من قبل القيادة الرشيدة، وسمو ولي العهد -حفظه الله-.

وأضاف الفيصل: “نفتخر بكتابة فصل جديد للرياضات الأولمبية عالميًا من خلال هذه الشراكة، ونعد بتنظيم نسخة استثنائية ومتميزة من الألعاب الأولمبية للرياضات الإلكترونية، ونرحب بالعالم أجمع في المملكة للمشاركة في هذا الحدث التاريخي.”

خطوة تاريخية نحو المستقبل

من جانبها، أعربت صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، عضو اللجنة الأولمبية الدولية، وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، ورئيسة لجنة رياضة المرأة، عن فخرها بهذه الشراكة.

وأضاف ريما بنت بندر: “نشكر قيادتنا الرشيدة على الدعم الدائم والمتواصل للرياضات الإلكترونية، والتي شهدت تطورًا كبيرًا في المملكة. وتعد هذه الشراكة خطوة تاريخية تنتقل بالرياضة الأولمبية إلى مرحلة جديدة عنوانها التطلع نحو المستقبل”.

يذكر أن يمثل استضافة المملكة العربية السعودية للألعاب الأولمبية للرياضات الإلكترونية حدثاً تاريخياً يعكس المكانة الريادية للمملكة كمركز عالمي للرياضات الإلكترونية. وتُعد هذه الشراكة مع اللجنة الأولمبية الدولية إنجازاً جديداً يُضاف إلى سجل المملكة الحافل بالإنجازات الرياضية، وخطوة هامة في رحلتها لتصبح عاصمة عالمية للرياضات الإلكترونية.

يكمل تنظيم هذه الفعالية العالمية عقد البطولات والدورات العالمية الكبرى التي تستضيفها المملكة في هذا المجال، لا سيما النسخة الأولى من كأس العالم للرياضات الإلكترونية المُقامة حالياً في مدينة الرياض. وتؤكد هذه الاستضافة على التزام المملكة بتعزيز مكانتها كمركز إقليمي ودولي للرياضات الإلكترونية، ودعمها المتواصل لقطاع الشباب والابتكار.

من المقرر أن يتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل حول هذه الاستضافة، بما في ذلك موعد إقامة الدورة والألعاب المُشاركة فيها، بعد انعقاد جلسة اللجنة الأولمبية الدولية 143 في العاصمة الفرنسية باريس على هامش دورة الألعاب الأولمبية الصيفية.