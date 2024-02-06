كازيون تصل للسوق السعودية بضخ 250 مليون ريال في “الدكان”

أعلنت “كازيون ليميتد” – الشركة الإنجليزية الأم لسلسلة كازيون لمتاجر التجزئة – عن استحواذها على حصة 50% في سلسلة الدكان السعودية لبيع البقالة بالتجزئة مقابل 250 مليون ريال سعودي (66.7 مليون دولار).

وتمت صفقة الاستحواذ عبر زيادة رأس المال سلسلة “الدكان”، حسبما جاء في بيان اليوم الثلاثاء لشركة كازيون ليميتد. وتعد الصفقة أول استثمار للشركة في السوق السعودي.

أهداف “كازيون” من الاستثمار في “الدكان”

وأكدت “كازيون” أن الاستثمار الجديد سيستخدم لإطلاق المزيد من متاجر “الدكان” في جميع أنحاء المملكة، حيث تخطط كازيون لامتلاك 5000 متجر في مصر، والمغرب، والسعودية، خلال السنوات الخمس المقبلة، بزيادة 5 أضعاف عن شبكتها الحالية، بدعم من شبكتها للخدمات اللوجستية.

بحمدلله وتوفيقه، تم تدشين حفل الشراكة بين شركة الدكان وشركة كازيون بحضور نخبة من الشركات العالمية والمحلية وتم استعراض الخطط الاستراتيجية والتوسعية للشراكة من قبل رئيس مجلس الإدارة الأستاذ حسن هيكل والرئيس التنفيذي المهندس نواف يماني.#الدكان #ونعم_الجار ? pic.twitter.com/nLjQIGD5PQ — Dukan الدكان‎ (@dukanksa) February 6, 2024

وسلسلة “الدكان”، هي شركة متخصصة في تجارة التجزئة لمنتجات البقالة بالسعودية، فيما تعد شركة “كازيون” واحدة من كبرى سلاسل متاجر التخفيضات في شمال أفريقيا، ومنطقة الشرق الأوسط، وتمتلك أكثر من 1000 متجر، في مصر، والمغرب.

كازيون.. التأسيس والأهداف

وعام 2014 قام حسن هيكل، الرئيس التنفيذي السابق للمجموعة المالية هيرميس القابضة (إي إف جي القابضة)، بتأسيس شركة كازيون، ومنذ إطلاقها حققت نموا سريعا لتصبح من أكبر سلاسل تجارة التجزئة المتخصصة في البيع بأسعار مخفضة في مصر، فيما دخلت كازيون السوق المغربية في أكتوبر الماضي.

وقال هيكل في البيان إنه “جرى تمويل الصفقة من خلال ضم صندوق سيادي عالمي إلى هيكل رأسمال كازيون، فيما نعزز من وضعنا كشركة تجزئة بقالة رائدة في المنطقة”.

التوسعات في مصر

وقبل صفقة “الدكان السعودي”، كان تحالف بقيادة شركة الاستثمار المباشر ديفيلوبمنت بارتنرز إنترناشونال (دي بي أي)، التي تركز على الاستثمار في أفريقيا، قد استثمر 165 مليون دولار في سلسلة كازيون لمتاجر التجزئة في أبريل الماضي لمساعدة الشركة على توسيع وجودها في مصر.

ويتضمن هيكل ملكية مساهمي كازيون إلى جانب “هيكل” و”دي بي آي”، صندوق ثروة سيادي عالمي رائد، ومؤسسات تمويل تنموي كبيرة، وإف آي إم كابيتال، وسانجو كابيتال، ومكاتب عائلية إقليمية.