مشروع سعودي بريطاني لاستكشاف المعادن الانتقالية في “الدرع العربي”

وقعت شركة رواق الموارد للتعدين السعودية “رواق” – وهي شركة تابعة لشركة كيماويات وتكنولوجيا البطاريات الأسترالية مجموعة إي في ميتالز “EVM” – مشروعًا مشتركًا ملزمًا للربح مع شركة التنقيب البريطانية باور ميتالز ريسورسيز، لتوسيع أنشطة التنقيب عن المعادن، لشركة EVM”” في منطقة الدرع العربي.

ويسعى المشروع للبحث عن المعادن الانتقالية (الليثيوم، والنيكل، والنحاس/الموليبدينوم)، وكلها عناصر ضرورية لتصنيع البطاريات وانتقال الطاقة، وفقًا لبيان صحفي للشركة.

وتمتلك “رواق” ملكية قانونية لـ 15 رخصة استكشاف تغطي مساحة 1487 كيلومترًا مربعًا، وقد تم بالفعل منح تراخيص التنقيب لـ 11، وأربعة آخرين في انتظار التنفيذ.

استكشاف المعادن الانتقالية في “الدرع العربي”

وسوف تستثمر شركة Power Metals مبلغ 350 ألف دولار أمريكي في غضون 12 شهرًا للحصول على حصة 20% في التراخيص، ويمكن أن تصل إلى 30% مع استثمار لاحق، حيث إنهم يخططون لتشكيل مشروع مشترك لاحقًا لمواصلة الاستكشاف.

ومؤخرا أكملت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية “SGS”، التحليل الجيوكيميائي لـ 88 ألف عينة من الدرع العربي، بعد مسح 540 ألف كيلومتر مربع في المنطقة في محاولة لتحديد مواقع الاستثمار لـ شركات التعدين في جميع أنحاء العالم في فبراير الماضي.

وقامت “SGS”، بتحليل 76 عنصرًا لكل عينة جيوكيميائية، وسيتم إدخال النتائج النهائية في قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية في البلاد.

شركة “باور ميتالز” البريطانية

جدير بالذكر أن شركة Power Metals Resources هي شركة متخصصة في استكشاف المعادن، وتطويرها ومقرها لندن، وتركز على تمويل وإدارة مشاريع الموارد العالمية للكشف عن الاكتشافات المعدنية المهمة.

وتمتلك الشركة حاليًا مشاريع نشطة في أستراليا، وبوتسوانا، وكندا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وفقًا لموقعها على الإنترنت.