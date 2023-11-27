المديفر: الحدود الشمالية تمتلك ربع ثروات السعودية المعدنية

تضم منطقة الحدود الشمالية بالسعودية 25% من الثروة المعدنية في المملكة، بقيمة تصل إلى 1.2 تريليون ريال.

وأشار نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر خلال منتدى الحدود الشمالية للاستثمار إلى أن الميزة التنافسية بالمنطقة كبيرة بوجود الفوسفات.

وتابع: “المصانع في منطقة الحدود الشمالية ستكون أساسًا لبناء صناعة حديثة بمقومات واستثمارات ستزيد عن 220 مليارًا قبل نهاية عام 2035”.

وأضاف: “استثمرت السعودية في البنية التحتية ما يزيد عن 120 مليارًا لدعم ونجاح المشاريع، حيث تعمل المملكة على دراسة تمكين مشروع فوسفات 4، وفوسفات 5 بقيمة تقارب 80 مليارًا”.

مبادرات القطاع الحكومي

من جانب آخر استعرض منتدى الحدود الشمالية للاستثمار الذي تنظمه إمارة المنطقة واتحاد الغرف السعودية المقامة في نادي منسوبي وزارة الداخلية في مدينة عرعر بالحدود الشمالية مبادرات القطاع الحكومي في تمكين المستثمرين بالمنطقة.

وتطرق المنتدى إلى استراتيجية القطاع الحكومي ومبادراته في تمكين المستثمرين ورواد الأعمال في منطقة الحدود الشمالية، إلى جانب إسهامات منظومة التجارة وغيرها من الأنظمة في تمكين المستثمرين وإبراز الفرص الاستثمارية في مجال التجارة ومبادرتها لتمكين الشركات والمؤسسات التي تعد عصب الاقتصاد في منطقة الحدود الشمالية.

وألقى المنتدى الضوء على الاستراتيجية السعودية للصناعة وتأثيرها على القطاع ودور المناطق الصناعية المهم في ظهور النهضة الصناعية التي تشهدها الدولة الخليجية، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية “واس”.