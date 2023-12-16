التلفزيون السعودي يقطع بث برامجه

قطع التلفزيون السعودي بث برامجه بكافة قنواته وبث آيات من القرآن الكريم بعد إعلان وفاة أمير دولة الكويت.



وقام تلفزيون المملكة العربية السعودية ببث آيات من القرآن الكريم حداداً على وفاة أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي وافته المنية اليوم السبت بعد صراع مع المرض.

وصدر بيان من الديوان الملكي السعودي حول تعازي العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز و ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، لعائلة آل صباح ، وللشعب الكويتي الشقيق، وللأمتين العربية والإسلامية في وفاة صاحب السمو الشيخ نواف رحمه الله ، والذي رحل بعد مسيرة حافلة بالإنجاز والعطاء.



وأكد العاهل السعودي في البيان، أن المملكة وشعبها يشاركون الأشقاء في دولة الكويت أحزانهم، ويسألون الله العلي القدير أن يلهم الأسرة الكريمة والشعب الكويتي الشقيق الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل، وأن يديم على دولة الكويت وشعبها الشقيق الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار. إنا لله وإنا إليه راجعون.

كما قامت القناة الإخبارية والتلفزيون الرسمي للمملكة بتقديم برامج إخبارية تتضمن تقارير وصور تاريخية للأمير الشيخ الراحل و مواقفة السياسية والإنسانية.

كما تناول الحقبة التاريخية التي عاشها الأمير الراحل، وسير حياته والمناصب التي نالها و أدارها قبل تسلمه مقاليد الحكم الأميري للبلاد.

ويتوقع أن يتوقف البث التلفزيوني في القنوات السعودية وبث الآيات القرآنية حداداً على وفاة أمير دولة الكويت طوال فترة الحداد.

بث مباشر | الديوان الأميري الكويتي يعلن وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت. #قناة_السعودية https://t.co/LCqWFLuyNK — قناة السعودية (@saudiatv) December 16, 2023