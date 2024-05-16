التسوق الإلكتروني في السعودية يحقق نموا مذهلا.. 90% ارتفاعا

حقق التسوق الإلكتروني، في المملكة العربية السعودية، نموا رائعا إلى نحو 2.6 مليون متسوق، يقوم بإجراء عملية شراء عبر الإنترنت، مرة واحدة على الأقل يوميًا، مع استمرار الازدهار الذي تشهده صناعة التجارة الإلكترونية في المملكة، وفقًا لتقرير حالة التجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024 الصادر عن موقع Checkout.com.

وتشهد السعودية، نمواً “مذهلاً” في التسوق الإلكتروني، حيث ارتفع عدد المستهلكين السعوديين الذين يتسوقون عبر الإنترنت يومياً بنسبة 90% في السنوات الأربع الماضية، وفقاً للتقرير.

التسوق الإلكتروني في السعودية أعلى من المتوسط الإقليمي

ونما عدد السعوديين في استخدام التسوق الإلكتروني، بنسبة أعلى 10% من المتوسط الإقليمي، بحسب التقرير.

فيما قفز معدل نمو المتسوقين السعوديين عبر الإنترنت إلى 180% عند قياسه أسبوعياً.

وأظهر التقرير، أن تفضيل الدفع نقدًا عند التسليم انخفض بأكثر من النصف في المنطقة من 41% في عام 2020 إلى 20% عام 2023.

وكشف، أن 10% فقط من المتسوقين في السعودية، والكويت، والإمارات العربية المتحدة، يختارون الدفع نقدًا عند إجراء عمليات الشراء عبر الإنترنت.

تقرير للتجارة الإلكترونية يغطي 4 سنوات

وقام موقع Checkout.com، مزود خدمات الدفع العالمي، وشركة أبحاث السوق البريطانية “YouGov“، بجمع وتحليل البيانات عن المنطقة على مدى السنوات الأربع الماضية.

ويحلل التقرير بيانات من 19 ألف مستهلك في جميع أنحاء السعودية والإمارات العربية المتحدة، والكويت، وقطر، والبحرين، ومصر.

تم إجراء المسوحات الخاصة بالتقرير الأخير في سبتمبر 2023، والتي تغطي النصف الأول من عام 2023.

توقعات بارتفاع الإنفاق على التجارة الإلكترونية بالمنطقة

ويتوقع المتسوقون عبر الإنترنت من المنطقة المزيد من الإنفاق عبر الإنترنت في المستقبل، حيث يتوقع 54% من المستهلكين السعوديين زيادة في مشاركتهم في التجارة الإلكترونية، تليها الكويت بنسبة 53%.

ومن المرجح أن يتم توجيه بعض هذه المشاركة إلى الخارج، حيث أشار 34% من المتسوقين السعوديين إلى المعاملات عبر الحدود باعتبارها حافزًا رئيسيًا للتسوق الإلكتروني.

وتتصدر السعودية المنطقة من حيث المعاملات عبر الحدود من حيث القيمة المطلقة، لكنها تأتي في المرتبة الرابعة من حيث نسبة المستهلكين بعد قطر، والكويت، والبحرين.