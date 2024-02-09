فريق التحرير by فريق التحرير

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التجارة الإلكترونية في السعودية تتخطى معدل النمو العالمي حتى 2027

السعودية أكبر أسواق التجارة الإلكترونية في المنطقة، وخاصة في مجالات مثل الاستثمارات، والقدرة اللوجستية.

فريق التحرير by فريق التحرير
التجارة الإلكترونية في السعودية تتخطى معدل النمو العالمي حتى 2027
التجارة الإلكترونية في السعودية تتخطى معدل النمو العالمي حتى 2027

من المتوقع أن تنمو إيرادات التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية سنويًا بنسبة 13.5% حتى عام 2027، متجاوزة المتوسط العالمي البالغ 11%.

وسجلت التجارة الإلكترونية السعودية نحو 10 مليارات دولار في عام 2023، مما يجعل المملكة رقم 28 كأكبر سوق إلكتروني عالميًا، وفق تقرير “أجيليتي”، شركة خدمات سلسلة التوريد العالمية.

أكبر أسواق المنطقة في التجارة الإلكترونية

التجارة الإلكترونية في السعودية تتخطى معدل النمو العالمي حتى 2027

وفق التقرير؛ فإن المملكة العربية السعودية رسخت مكانتها كزعيم جديد للتجارة الإلكترونية في المنطقة، وخاصة في مجالات مثل الاستثمارات، والقدرة اللوجستية، وأحجام الشحن.

وحسب تقرير أجيليتي، قامت المملكة بتبسيط عملية الترخيص لمقدمي خدمات التوصيل المحلية، وأنشأت مستويات متعددة من التراخيص، إضافة إلى تدفق استثمارات جديدة لتعزيز قدرات التخزين، والتنفيذ، والنقل بالشاحنات.

وتمر المملكة العربية السعودية، بفترة تحول وهي تقود منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال جهودها الرامية إلى التنويع الاقتصادي.

السعودية مركز لوجستي عالمي

التجارة الإلكترونية في السعودية تتخطى معدل النمو العالمي حتى 2027

وأحد الأهداف الرئيسية لرؤية 2030 هو الأهداف التنموية للبلاد، ومن المتوقع إنشاء حوالي 80 مشروعًا تركز بشكل أساسي على التطوير اللوجستي.

ويتم تمويل معظم هذه المشاريع من قبل صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية.

وأصبحت المملكة العربية السعودية، وجهة جذابة للمستثمرين المحليين والأجانب، بسبب التحول الذي تشهده، ما زاد من مساحة النمو والفرص المتاحة الآن لمساعدة المملكة على الظهور كمركز لوجستي عالمي.

سوق التجارة الإلكترونية

التجارة الإلكترونية في السعودية تتخطى معدل النمو العالمي حتى 2027

تمتلك المملكة العربية السعودية أكبر عدد من السكان في دول مجلس التعاون الخليجي، مع تزايد عدد السكان الشباب البارعين في التكنولوجيا، مما يجعلها لاعبًا رئيسيًا في سوق التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا.

وفي عام 2020، كان حوالي 90% من السكان في السعودية، لديهم إمكانية الوصول إلى الإنترنت.

التسوق عبر الإنترنت

التجارة الإلكترونية في السعودية تتخطى معدل النمو العالمي حتى 2027

وقد ساهمت هذه العوامل في تسهيل اعتماد التجارة الإلكترونية بين السكان، حيث يشارك حوالي 80% من مستخدمي الإنترنت النشطين في المملكة العربية السعودية في التسوق عبر الإنترنت، وهي نفس النسبة الموجودة في الصين.

ويعد سوق التجارة الإلكترونية السعودي، واحدًا من أكبر الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن المتوقع أن يستمر في النمو.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...