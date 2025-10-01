البدء بفصل المياه عن العدادات غير المرتبطة بهوية المستفيد بالسعودية

بدأت شركة المياه الوطنية السعودية، اليوم الأربعاء، في تنفيذ قرارها القاضي بفصل خدمة المياه بشكل نهائي عن العدادات غير المرتبطة بهوية المستفيد الفعلي وذلك بعد مرور عام كامل على إطلاق مبادرة التوثيق.

ويهدف القرار إلى ضمان وصول الخدمة لمستحقيها الفعليين من ملاك ومستأجرين، وتعزيز موثوقية البيانات المرتبطة بحسابات العملاء.

وكانت الشركة -المملوكة بالكامل للدولة ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة- أطلقت خدمة توثيق عدادات المياه إلكترونياً عبر منصاتها الرقمية، المتمثلة في الفرع الإلكتروني وتطبيق المياه الوطنية، بحيث يتم تحديث البيانات وربط العداد بالمستفيد الفعلي، وهو الشخص الذي يستخدم العداد في الوقت الحالي سواء كان مالكاً أو مستأجراً.

وتؤكد الشركة -التي تعمل تحت مظلة وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية- أن هذه الخطوة تضمن استمرارية الخدمات وعدم انقطاعها عن المشتركين.

وأوضحت الشركة أن المستفيد الفعلي يمكنه الدخول إلى الفرع الإلكتروني أو تطبيق المياه الوطنية، وبعد تسجيل الدخول ستظهر إشعارات بالحسابات المطلوب توثيقها.

وعند اختيار الحساب، يُطلب من العميل تحديد علاقته به من بين ثلاثة خيارات رئيسية: (مالك): لمن يملك العقار – مستفيد (مستأجر): لغير المالك مثل المستأجرين أو مكاتب إدارة الأملاك – أو اختيار خيار (لا يخصني): لمن ليس له علاقة بالحساب.

في حال اختيار (مالك)

يتم توجيه العميل لتحديث بيانات الملكية عبر تعبئة النماذج وإرفاق صك ملكية العقار، وفي حال عدم توفر الرقم يتم إرفاق نسخة من الصك. وبعد إتمام العملية، يتلقى العميل إشعارًا بنجاح تقديم الطلب.

في حال اختيار (مستفيد):

إذا كان للعداد رقم مستقل، يُوثَّق الحساب باسم المستفيد الفعلي «مثل المستأجر»، ويتحمل بموجب الإقرار المسؤولية المالية عن استهلاك العداد. ويُعفى المستأجر من تقديم أي مستندات، كما لا يُلزم بسداد الفواتير السابقة على الحساب قبل التوثيق.

في حال العداد المشترك:

أوضحت الشركة أن التوثيق يكون على المالك فقط، ولا يلزم المستأجر توثيق العداد، وبعد انتهاء أو إنهاء عقد الإيجار، يعود العداد تلقائيًا إلى اسم المالك المسجل.

في حال اختيار (لا يخصني):

يُحذف الحساب من قائمة حسابات العميل، وبذلك لا يكون مرتبطًا به.

تأكيد على عدم الحاجة لإعادة التوثيق

أوضحت الشركة أنه في حال توثيق العداد مسبقاً، لا حاجة لإعادة العملية، ويمكن للعميل التأكد من حالة التوثيق عبر الدخول إلى حسابه في الفرع الإلكتروني أو التطبيق.

وكانت الشركة دعت، قبل أيام، ملاك ومستفيدي عدادات المياه غير الموثقة في المملكة إلى ضرورة توثيق العدادات عبر قنواتها الرقمية قبل 1 أكتوبر/تشرين الأول 2025 لأنه سيتم فصل الخدمة تلقائياً بشكل نهائي.

وقالت الشركة إن ذلك يأتي ذلك ضمن مبادرة توثيق العدادات وربطها بالهُوية الوطنية أو الإقامة للمستفيد الفعلي والتي أطلقت في منتصف أكتوبر/تشرين الأول 2024.

ويضمن التوثيق للعملاء الاستفادة الكاملة من خدمات المياه، بالإضافة إلى الخدمات الأخرى التي تقدمها الشركة.

وأوضحت الشركة في حينها أن توثيق العداد يتيح للمستفيد الفعلي طلب الخدمات، ومتابعة حالتها من خلال القنوات الرقمية، واستقبال الفواتير والرسائل النصية المرتبطة بعداده، كما يمكن تلقائياً للمستفيد معرفة تفاصيل حسابه، ومتابعة استهلاكه، واستقبال الإشعارات في حال ارتفاعه.

وأضافت أنها سخرت كل قنواتها الرسمية لتنفيذ طلبات توثيق عدادات المياه، مؤكدة أنها خصصت صفحة إلكترونية في موقعها الرسمي تتضمن دليلاً إرشادياً وإجابات الاستفسارات الشائعة حول توثيق عدادات خدمة المياه. ​

كيف تعرف أن عدادك موثق؟

نشرت شركة المياه الوطنية، يوم 9 سبتمبر/أيلول الماضي عبر حساباتها الرسمية، طريق معرفة ما إذا كان عداد المياه موثقاً، وأجابت على أكثر الأسئلة شيوعاً في هذا الخصوص كالتالي:

توثيق العداد

هذه الصفحة تساعدك في معرفة المزيد من المعلومات حول توثيق العداد، لضمان استمرارية الخدمة، والاستفادة من كافة الخدمات.

ماذا يعني توثيق العداد؟

نحدد من خلال خدمة توثيق العداد المستفيد الفعلي منه؛ كما نحدد علاقته بالحساب سواء كان مالكاً أو مستأجرًا، وبذلك يضمن المستفيد الفعلي إيصال فواتيره المرتبطة بحسابه، تفاديًا لتراكمها نتيجة عدم تحديث بياناته.

لماذا يجب أن أوثق عدادي؟

توثيق العداد يضمن استمرارية الخدمة، وسهولة التواصل مع المالك أو المستفيد.

من أين أوثق عدادي؟

من خلال القنوات الرقمية لشركة المياه الوطنية.

الأسئلة الشائعة

كيف أوثق عدادي؟

الدخول إلى الفرع الإلكتروني أو تطبيق المياه الوطنية، سيظهر لك إشعارًا بالحسابات المطلوب توثيقها.

لماذا يجب أن أوثق عدادي؟

توثيق عدادك يضمن ارتباطه بحسابك، مما يساعد في استمرارية الخدمات المقدمة لك.

من المقصود بالمستفيد الفعلي؟

هو من يستفيد بصفة مباشرة من العداد حاليًا، سواء كان مالكاً أو مستأجراً.

أجد صعوبة في استخدام القنوات الرقمية، هل توجد طريقة أخرى؟

نسعدُ بمساعدتك في التسجيل بقنواتنا الرقمية، وإكمال عملية التوثيق من خلال تواصلك عبر الرقم الموحد 8004411110، أو حساب العناية بالعملاء على (إكس)، وإذا كنت ما تزال تواجه صعوبة في ذلك، نرحب بزيارتك لأحد فروع مراكز الخدمة.

أريد توثيق عدادي، ولكن لم تظهر لي بيانات حسابي، ولم يصلني طلب تحديث، على رغم من أني المستفيد الفعلي من الحساب، ماذا أفعل؟

إذا لم تظهر بياناتك، قم بإضافة الحساب الخاص بك لتوثيقه، من خلال الضغط على أيقونة “إضافة حساب” الموجودة في الصفحة الرئيسية في الفرع الإلكتروني أو التطبيق.

ظهرت لي بالقنوات الرقمية أرقام حسابات يجب توثيقها، هل تم ربطها بهويتي؟

لم يتم ربطها بهويتك بعد، ولربطها يجب إكمال اللازم عن طريق القنوات الرقمية.

ما المقصود بالإقرار الذي يظهر عند اختيار “مستفيد”؟

هو إقرارك بتحملك المسؤولية المالية للعداد.

إذا كان لدي عقارات هل يلزم توثيق جميع عدادات المياه فيها؟

نعم، يلزم توثيق جميع العدادات.

أنا مستأجر في عقار بعداد مشترك، هل يلزمني التوثيق؟

لا، لا يلزمك ففي حال العداد مشترك يكون التوثيق من قبل المالك.

أنا مستأجر في عقار بعداد مستقل، هل يلزمني التوثيق؟

نعم، يلزمك ذلك وتسجّل في النظام “مُستأجر” وليس مالكاً.

أنا مستأجر في عقار بعداد مستقل، هل يعود عداد المياه باسم المالك تلقائيًا بعد انتهاء أو إنهاء عقد الإيجار؟

نعم، يعود العداد تلقائيًا باسم المالك بعد انتهاء أو إنهاء عقد الإيجار.

وثقتُ عدادي من مدة قصيرة، فهل أنا بحاجة إلى التوثيق مرة أخرى؟

لا حاجة لذلك، ويمكنك التأكد أن جميع حساباتك موثقة عبر الدخول إلى الفرع الإلكتروني أو التطبيق.

في كل مرة أدخل فيها إلى التطبيق أو الفرع الإلكتروني يظهر لي إشعار طلب تحديث بيانات العداد وليس لدي أي علاقة بهذا الحساب، فماذا أفعل؟

يجب فك ربط العداد عن طريق الضغط على خانة “تحديث البيانات” الموجودة في الإشعار الذي يظهر لك، واختيار بأن الحساب “لا يخصني”.

أدخلت عن طريق الخطأ بأن العداد لا يخصني، كيف يمكنني التعديل؟

يرفع المالك طلب “نقل ملكية العقار” عبر قنواتنا الرقمية.

عند التوثيق ما المستندات المطلوبة؟

بالنسبة للمالك يجب إدخال رقم صك ملكية العقار، وفي حال عدم توفره يرفق الصك، أما للمستأجر فلا حاجة لأي مستند.

عند دخولي لتوثيق العداد لاحظت وجود خطأ في بعض بيانات الحساب، كيف يمكنني التعديل؟

عن طريق زيارة أحد مكاتب خدمات العملاء للشركة، وسنخدمك بتعديلها.

استأجرت منزلًا بعداد مستقل، وقبل توثيق العداد وجدت فواتير مستحقة سابقة على الحساب، هل يلزمني سدادها؟

لا، لا يلزمك سدادها.