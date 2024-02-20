الاقتصاد غير النفطي السعودي.. توقعات بنمو سنوي أكثر من 5%

تتوقع المملكة العربية السعودية نمواً غير نفطي على المدى المتوسط ​​بأكثر من 5%، وفقا لتصريحات وزير المالية السعودي محمد الجدعان، في ملتقى السوق المالية السعودية في الرياض.

يشهد اقتصاد المملكة العربية السعودية تحولا، حيث تنفذ إصلاحات للحد من الاعتماد على النفط، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز القدرة التنافسية.

يمثل هذا العام منعطفا مهما باعتباره نقطة المنتصف في رحلة رؤية المملكة العربية السعودية الطموحة 2030.

انعكس التقدم بشكل ملحوظ في النمو غير النفطي، وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي، حيث تسارع نمو القطاع غير النفطي بالمملكة منذ عام 2021، ليصل ​​إلى نحو 4.8% في عام 2022، ونحو 5% في عام 2023.

وكان النمو غير النفطي للاقتصاد مدفوعا بالطلب المحلي القوي، وخاصة الاستثمار الخاص غير النفطي. ويتطلب الحفاظ على هذا الأداء اتباع سياسات اقتصادية كلية سليمة والحفاظ على زخم الإصلاح، بغض النظر عن التطورات في أسواق النفط.

وتشمل التحديات المقبلة التأكد من أن المشاريع الكبيرة تدر عائدات وتعزز الإنتاجية، وهو أمر حيوي للنمو الاقتصادي المستدام وسيساعد على زيادة تنويع الاقتصاد.

وهناك حاجة إلى مواصلة الجهود الجارية لتعزيز بيئة أكثر ملاءمة للابتكار والاستثمار في مهارات القوى العاملة التي تكمل أجندة التنويع.

ومن شأن تبسيط الرسوم والضرائب التي تواجهها الشركات خاصة على المستوى المحلي ومستوى المدن أن يعزز تنمية القطاع الخاص.

وينبغي أن يستمر الدور المتنامي لصندوق الاستثمارات العامة في الاقتصاد في تحفيز استثمارات القطاع الخاص. وأخيرا، من الممكن أن يساعد الرصد والتقييم الدقيق في تقليص المخاطر الناجمة عن التدخلات المستهدفة والسياسات الصناعية، وضمان قدرة هذه السياسات على تحقيق الفوائد المرجوة.

ومع تحول البلاد تركيزها نحو الاقتصاد غير النفطي، تظهر خطة رؤية 2030 كاستراتيجية محورية لتنويع الاقتصاد في المملكة العربية السعودية.

يعود هذا التحول إلى التوجهات العالمية نحو الطاقة المستدامة والحاجة إلى الاستقرار الاقتصادي وسط تقلب أسعار النفط.

بين عامي 2003 و2014، كانت هناك زيادة ملحوظة في مساهمة القطاع الخاص غير النفطي في الاقتصاد السعودي بسبب ارتفاع أسعار النفط، والتي استخدمتها الحكومة لتحفيز نشاط القطاع الخاص من خلال زيادة الإنفاق. ومع تطور قطاعات أخرى مثل الصناعة والخدمات، انخفضت نسبة قطاع النفط في الاقتصاد منذ عام 2003.

الاقتصاد غير النفطي السعودي

في عام 2021، نما الاقتصاد غير النفطي في المملكة العربية السعودية بنسبة 4.9% للعام بأكمله، مستردا الإنتاج المفقود في عام 2020. ويمكن أن يعزى ذلك إلى عدة مبادرات:

وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد، ظل النفط يمثل نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الأعوام القليلة الماضية، انخفاضا من نحو 45% قبل عقد من الزمن.

وتختلف حصة الاقتصاد النفطي في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بشكل كبير مع أسعار النفط وكانت حوالي 30% في عام 2021.

تعد جهود التنويع التي تبذلها المملكة العربية السعودية وتطوير القطاع غير النفطي أمرا ضروريا لتحقيق خطة رؤية 2030 وتقليل اعتماد البلاد على النفط لتحقيق النمو الاقتصادي.

تشجع رؤية 2030 تنويع الصادرات غير النفطية وزيادة حصة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 50% في عام 2030. وتشمل القطاعات الرئيسية لتحقيق هذا الهدف التمويل والتأمين والنقل والاتصالات والتصنيع غير النفطي والزراعة.

وتحسن دخل السعودية في 2023 بشكل كبير بسبب ارتفاع الإيرادات غير النفطية التي ارتفعت بنسبة 9%، بينما انخفضت الإيرادات النفطية بنسبة 3% بسبب انخفاض أسعار الخام.

نفذت السلطات السعودية إصلاحات مالية واسعة النطاق في السنوات الأخيرة كجزء من رؤية 2030 لتقليل الاعتماد على النفط. وتشمل هذه الإجراءات تعبئة الإيرادات، وإصلاحات أسعار الطاقة، وترشيد الإنفاق، وتنفيذ حساب الخزانة الموحد، وتقييم مخاطر المالية العامة، وتحسين الإفصاح عن الميزانية، وتعزيز إدارة الديون.

ويعتبر القطاع غير النفطي أقل تقلبا وأكثر استدامة ويولد فرص عمل أكثر من القطاع النفطي، مما يساعد على استيعاب العدد المتزايد بسرعة من المواطنين السعوديين الذين يدخلون سوق العمل كل عام. وتهدف مبادرات رؤية السعودية 2030، بما في ذلك برنامج التحول الوطني وبرنامج التوازن المالي، إلى تحقيق هذه الرؤية من خلال تحديد أهداف ومبادرات لتنمية القطاع غير النفطي.