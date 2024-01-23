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الاستثمارات العامة السعودي يرعى 3 سباقات للسيارات الكهربائية

تعرف إلى سباقات الثلاث للسيارات الكهربائية التي يرعاها صندوق الاستثمارات العامة.

فريق التحرير by فريق التحرير
صندوق الاستثمارات العامة السعودي يرعى 3 سباقات للسيارات الكهربائية
صندوق الاستثمارات العامة السعودي يرعى 3 سباقات للسيارات الكهربائية

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، عن شراكة متعددة السنوات مع سباقات الفورمولا E، وExtreme E وE1، لتعزيز نمو رياضة السيارات الكهربائية على مستوى العالم.

وقال الصندوق، الإثنين، أيضا، إن شراكة مع سباق Electric 360، ستقود أيضًا الابتكار التكنولوجي، وتعزز مستقبل التنقل الكهربائي.

صندوق الاستثمارات العامة يدعم 3 سباقات

صندوق الاستثمارات العامة السعودي يرعى 3 سباقات للسيارات الكهربائية

وتسعى المملكة من خلال شراكات متعددة لأن تصبح مزودًا رائدًا لجميع أنواع الطاقة من خلال خطة انتقالية تشمل مصادر الطاقة المتجددة، وإنتاج الهيدروجين الأخضر، وتقنيات احتجاز الكربون.

ونقلت رويترز، عن أليخاندرو عجاج مؤسس البطولات الثلاث قوله:”إنها دفعة أخرى لصندوق الاستثمارات العامة في عالم الرياضة، وبالنسبة لرياضة السيارات الكهربائية، من الرائع أن نجعلهم يدعمون البطولات الثلاث”.

ويعد صندوق الاستثمارات السعودي هو الداعم المالي الرئيسي لشركة LIV Golf، ولديه محفظة رياضية تشمل التنس، وملكية أندية كرة القدم في الداخل، والخارج، بما في ذلك أندية تلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز مثل نيوكاسل يونايتد، والملاكمة، والفورمولا 1.

وتمتلك محفظة صندوق الاستثمارات العامة السعودي، بالفعل حصة 5% في Formula E وما يقرب من 50% من Extreme E للطرق الوعرة، والتي تمر بعام انتقالي قبل أن تتحول إلى سلسلة Extreme H التي تعمل بالطاقة الهيدروجينية، وE1 الجديدة.

أنشطة سباقات للسيارات الكهربائية في السعودية

الاستثمارات العامة السعودي يرعى 3 سباقات للسيارات الكهربائية

وسيكون لدى الثلاثة سباقات أنشطة في المملكة العربية السعودية هذا العام.

يضم رعاة  Formula E الشركة السعودية للصناعات الأساسية (SABIC)، والخطوط الجوية السعودية، في حين أن Extreme E لديها ENOWA كشريك رسمي للهيدروجين الأخضر.

وتستضيف المملكة أيضًا سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 في جدة، وهو رالي داكار الذي يستمر لمدة أسبوعين، ولديها خطط لإضافة MotoGP في المستقبل.

الاستثمارات العامة الشريك الرئيسي لسباقات السيارات

صندوق الاستثمارات العامة السعودي يرعى 3 سباقات للسيارات الكهربائية

وقال عجاج إن الصندوق سيصبح الشريك الرئيسي لبطولات السيارات الكهربائية، وهي المرة الأولى التي يدعم فيها أحد الرعاة، الثلاث بطولات في الوقت نفسه.

وأضاف:” بالنسبة لاستدامة البطولات على المدى الطويل، خاصة البطولتين الأصغر حجما، فإن الأمر مهم للغاية… فهو يساعد في تعزيز تلك المشاريع على المدى الطويل”.

وقال صندوق الاستثمارات السعودي، الذي أعلن أيضًا عن تجديد علامته التجارية، إن شركة Electric 360 ستعكس منصة رعايته الأوسع مع التركيز على الشمولية، والاستدامة، والشباب، والتكنولوجيا.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...