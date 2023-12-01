فريق التحرير by فريق التحرير

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الأمن السعودي يواصل ضبط المخالفين لقانون البيئة

يستمر الأمن السعودي في ملاحقة الخارجين عن القانون في شتى المجالات، حيث نجح في ضبط عددا من المخالفين لقانون البيئة، اليوم.

فريق التحرير by فريق التحرير
الشرطة السعودية

ألقت قوات الشرطة بمنطقة القصيم، بمحافظة البكيرية، القبض على شخص يتخذ موقعاً لتخزين الحطب المحلي.

ويعد تخزين الحطب المحلي بمثابة المخالفة الصريحة للبيئة في قوانين المملكة العربية السعودية ويعرض المخالف للعقوبة.

 وأعلنت الشرطة أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وعلى جانب آخر، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي موقعًا مخالفًا لنظام البيئة بالمدينة المنورة استخدم لتخزين أكثر من (20) مترًا مكعبًا من الحطب المحلي، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية.

 وتصل عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب المحلي في السعودية إلى (16,000) ﷼ لكل متر مكعب.

 وجرى تسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بالمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وتتابع وزارة الداخلية نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات، وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات.

 وحث الأمن العام على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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