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“تداول” تكشف عن مواعيد عمل أسواق الأسهم السعودية في رمضان وإجازة عيد الفطر

تعرف إلى مواعيد التداول في أسواق الأسهم السعودية في رمضان وإجازة عيد الفطر.

فريق التحرير by فريق التحرير
"تداول" تكشف عن مواعيد عمل أسواق الأسهم السعودية في رمضان وإجازة عيد الفطر
"تداول" تكشف عن مواعيد عمل أسواق الأسهم السعودية في رمضان وإجازة عيد الفطر

أعلنت شركة “تداول” السعودية، عن مواعيد تداول أسواق الأسهم السعودية، في رمضان، ومواعيد إجازة عيد الفطر المبارك.

وقررت شركة “تداول” السعودية، في بيان الثلاثاء، أن مواعيد التداول في أسواق الأسهم السعودية، خلال شهر رمضان المبارك، ستبقى كما هي دون تغيير.

وتضم أسواق الأسهم السعودية، السوق الرئيسية، والسوق الموازية “نمو”، وسوق الصكوك والسندات، وسوق صناديق المؤشرات المتداولة، وسوق المشتقات المالية.

مواعيد التداول في أسواق الأسهم السعودية في رمضان

"تداول" تكشف عن مواعيد عمل أسواق الأسهم السعودية في رمضان وإجازة عيد الفطر

وفيما يلي مواعيد عمل أسواق الأسهم السعودية خلال شهر رمضان المبارك لعام 2024:

1- أسواق الأسهم، وتضم السوق الرئيسية، والسوق الموازية “نمو”:

– مزاد الافتتاح: من9:30 إلى 10 صباحاً.

– السوق مفتوح: من 10 صباحا إلى 3 مساءً.

– مزاد الإغلاق: من 3  إلى 3:10 مساءً.

– التداول على سعر الإغلاق: من 3:10 إلى 3:20 مساءً.

– جلسة ما بعد التداول: من 3:20 إلى 4 مساءً.

2- سوق صناديق المؤشرات المتداولة:

– مزاد الافتتاح: من 9:30 إلى 10 صباحاً.

– السوق مفتوح: من 10 صباحاً إلى 3 مساءً.

– جلسة ما بعد التداول: من 3 إلى 4 مساءً.

3- سوق الصكوك والسندات:

"تداول" تكشف عن مواعيد عمل أسواق الأسهم السعودية في رمضان وإجازة عيد الفطر

– مزاد الافتتاح: من 9:30 إلى 10 صباحاً.

– السوق مفتوح: من 10 صباحاً إلى 3 مساءً.

– جلسة ما بعد التداول: من 3 إلى 4 مساءً.

4- سوق المشتقات المالية:

– مزاد الافتتاح: من 9 إلى 9:30 صباحاً.

– السوق مفتوح: من 9:30 صباحاً إلى 3:30 مساءً.

– جلسة ما بعد التداول: من 3:30 إلى 4 مساءً.

 إجازة عيد الفطر المبارك في الأسواق السعودية

"تداول" تكشف عن مواعيد عمل أسواق الأسهم السعودية في رمضان وإجازة عيد الفطر

وأعلنت شركة “تداول” السعودية، أن تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك، في الأسواق السعودية، اعتبارا من يوم الجمعة 5 أبريل 2024 (26 رمضان 1445 ه بتقويم أم القرى)، على أن يستأنف التداول في الأسواق يوم الأحد 14 أبريل 2024 ( 5 شوال 1445 ه بتقويم أم القرى).

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...