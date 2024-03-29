رقم قياسي لنشاط الأسهم الخاصة في السعودية.. 4 مليارات دولار

سجل نشاط الأسهم الخاصة في المملكة العربية السعودية رقماً قياسياً بلغ 4 مليارات دولار في عام 2023، بزيادة نسبتها 11.1% على أساس سنوي، وفقاً لتقرير حديث صادر عن منصة بيانات المشاريع ماجنيت.

ويسلط رقم عام 2023 الضوء على مسار نمو مطرد منذ عام 2020، مع نمو إجمالي استثمارات الأسهم الخاصة 3.7 مرة على أساس سنوي في عام 2021 إلى 610 ملايين دولار قبل أن يرتفع إلى 3.6 مليار دولار في عام 2022.

رقم قياسي جديد لنشاط الأسهم الخاصة

يُظهر التقرير النمو في مشهد الأسهم الخاصة المحلي، نتيجة للحجم الكبير من معاملات الأغذية، والمشروبات إلى جانب القيمة العالية لعمليات الاستحواذ على قطاع التصنيع.

وارتفع الرقم من 3.6 مليار دولار في 2022، و610 ملايين دولار في 2021.

والتقرير يغطي عمليات الاستحواذ، ونمو PE، وعمليات الاستحواذ ذات الرافعة المالية والإضافات.

ولا يشمل الديون الخاصة، أو ديون المشاريع، أو رأس المال الاستثماري، أو العقارات، أو استثمارات الموارد الطبيعية، أو البنية التحتية.

وقد تم تقديم التقرير برعاية شركة رأس المال الاستثماري السعودي (SVC).

بشكل عام، شكلت عمليات الاستحواذ 80٪ من إجمالي رأس المال المستخدم في الأسهم الخاصة في السنوات الخمس الماضية. وشكلت 70% من إجمالي رأس المال المنشور في عام 2023 و75% في عام 2022، بعد أن بلغت ذروتها عند 80% في عام 2021.

وفي الوقت نفسه، بلغت معاملات النمو أعلى مستوى لها بنسبة 27% في العام الماضي ارتفاعًا من 21% في عام 2022، و10% في عام 2021.

القطاعات التي قادت الطفرة

وأظهر التقرير أن قطاع الصناعات التحويلية قاد القطاعات التي حققت أعلى قيمة للاستثمار في الأسهم الخاصة خلال السنوات الخمس الماضية بقيمة 4 مليارات دولار، وهو ما يمثل 46% من إجمالي قيمة الأسهم الخاصة.

تليها الخدمات المالية بقيمة 2 مليار دولار (29%)، والاتصالات بقيمة 1 مليار دولار (11%)، والرعاية الصحية بقيمة 570 مليون دولار (7%)، والأغذية والمشروبات بقيمة 155 مليون دولار (2%).

لكن الأغذية والمشروبات احتلت المركز الأول من حيث عدد صفقات الأسهم الخاصة، وذلك على الرغم من أن قطاع الأغذية والمشروبات جاء في المرتبة الأخيرة من حيث قيم الاستثمار في الأسهم الخاصة خلال الفترة 2019-2023، إلا أنه قاد عدد الصفقات مع 12 صفقة شراء و3 صفقات نمو.

وجاء قطاع الرعاية الصحية في المركز الثاني بعدد 11 صفقة، يليه قطاع الخدمات المالية الذي جاء في المركز الثامن.

وشهد قطاعا التكنولوجيا، والتصنيع، 7، و6 صفقات على التوالي.

نتائج كبيرة لصندوق الاستثمارات العامة

شكلت أكبر 5 صفقات للأسهم الخاصة، والتي قاد معظمها صندوق الاستثمارات العامة السعودي، 76% من إجمالي الأسهم الخاصة بين عامي 2019 و2023.

وتصدر صندوق الاستثمارات العامة الصفقات بقيمة 3.3 مليار دولار، واستحواذ صندوق الثروة السيادية على شركة الحديد التابعة لشركة سابك في عام 2023، يليه استحواذ صندوق الثروة السيادية على شركة المملكة القابضة المملوكة للأمير الوليد بن طلال في عام 2022 بقيمة 1.5 مليار دولار.

وجاء في المركز الثالث استحواذها على حصة 80٪ في شركة الاتصالات “زين” في عام 2022 مقابل 806.8 مليون دولار.