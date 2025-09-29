السماح لزوار السعودية بفتح حساب بنكي

أعلن البنك المركزي السعودي (ساما) اعتماد وثيقة “هوية زائر” عند فتح الحساب البنكي لدى البنوك والمصارف العاملة في المملكة العربية السعودية وذلك ضمن قواعد الحسابات البنكية المحدثة.

وتصدر وزارة الداخلية هذه الهوية، بحسب وكالة الأنباء السعودية مساء الأحد، إثباتاً رسمياً لزائري المملكة العربية السعودية، ويمكن التحقق من صحتها واستيفاء المتطلبات النظامية ذات العلاقة عبر المنصات التقنية المعتمدة.

ويعد توجيه البنك المركزي السعودي باعتماد “هوية زائر” مُمكناً للبنوك والمصارف من فتح الحسابات البنكية لشرائح جديدة من العملاء، وتحسين تجربة الزائرين للخدمات البنكية المقدمة لهم أثناء وجودهم داخل المملكة.

ويأتي تحديث البنك المركزي السعودي لقواعد الحسابات البنكية ضمن سلسلة من تحديثات دورية على هذه القواعد؛ للمواءمة مع التطورات التنظيمية، وتسهيلاً لإجراءات فتح الحسابات البنكية وتشغيلها، وتعزيزاً لمبدأ الشمول المالي، إلى جانب دعم مبادرات التحول الرقمي في الخدمات البنكية، وتحسين تجربة العميل.

ويأتي توجيه البنك المركزي باعتماد هوية زائر، وهي وثيقة تصدرها وزارة الداخلية، بهدف تمكين البنوك والمصارف من فتح الحسابات المصرفية لشرائح جديدة من العملاء، المتمثلين في زوّار المملكة.

ويُعدّ هذا التحديث مُحسِّناً رئيسياً لتجربة الزائرين من الخدمات المصرفية المقدمة لهم أثناء وجودهم داخل السعودية، إذ يمكن للجهات المصرفية التحقق من صحة الهوية واستيفاء جميع المتطلبات النظامية ذات العلاقة عبر المنصات التقنية المعتمدة.

وجاء تحديث “ساما” لقواعد الحسابات المصرفية ضمن سلسلة من التحديثات الدورية التي يجريها البنك المركزي، التي تستهدف المواءمة التنظيمية: التوافق مع أحدث التطورات في البيئة التشريعية، وتسهيل الإجراءات: تبسيط عملية فتح الحسابات المصرفية وتشغيلها، وتعزيز الشمول المالي: توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية، ودعم التحول الرقمي: دفع مبادرات الأتمتة والرقمنة في الخدمات البنكية المقدمة للعملاء.

وتلتزم “ساما” بتعزيز الشمول المالي وتطوير القطاع المالي لدعم تجربة جميع الأفراد داخل السعودية، بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030.

ومن المتوقع أن يستفيد من هذا القرار ملايين الزوار للمملكة سنوياً.