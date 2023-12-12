استعدادات سعودية لاستضافة مؤتمر التعدين الدولي يوم 9 يناير

أكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، المهندس خالد بن صالح المديفر خلال عرضه استعدادت الوزارة لاستضافة مؤتمر التعدين يوم 9 يناير، على اهتمام كبير في المملكة بقطاع التعدين . ولفت أن المملكة، تنهض الآن بدور مهم ومحوري لمواجهة كافة التحديات، المتعلقة باحتياجات العالم من المعادن في المستقبل، وذلك انطلاقاً من ريادتها التاريخية في مد العالم بالطاقة، حيث تتشكل لدى المملكة الآن ريادة تاريخية في مجال استكشاف وإنتاج ومعالجة المعادن، لتصبح، بفضل هذه الريادة، خزان الطاقة والمعادن للعالم. جاء ذلك في كلمته أثناء المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أمس في قاعة المؤتمرات بوكالة الأنباء السعودية للإعلان عن تفاصيل برنامج المؤتمر.

مؤتمر التعدين الدولي

ينعقد المؤتمر يوم 9 إلى 11 يناير

يقام في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض

95 دولة مدعوة لحضور الاجتماع الوزاري في 9 يناير القادم،

وجهت دعوات لـ 20 منظمة دولية رسمية، و30 منظمة غير حكومية و13 اتحادا للأعمال

سيشارك في جلسات المؤتمر 250 متحدثاً يشاركون في 75 جلسة 90 % منهم يمثلون كبار الرؤساء التنفيذيين لأكبر شركات التعدين والشركات ذات العلاقة بقطاع المعادن والتمويل.

يذكر أن النسخة الثالثة من المؤتمر ستشهد استضافة الاجتماع التشاوري العاشر للوزراء العرب المعنيين بشؤون الثروة المعدنية، كما ستشهد عقد الاجتماع الدولي لهيئات المساحة الجيولوجية لمناقشة أبرز القضايا المتعلقة بأهمية البيانات والمعلومات الجيولوجية، ومشاركتها ضمن أطر التعاون الدولي والإقليمي.

ومن بين المتحدثين في نسخة المؤتمر القادمة، معالي وزير المالية، الأستاذ محمد الجدعان، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، الأستاذ بندر الخريف، ومعالي وزير النقل والخدمات اللوجستية، المهندس صالح الجاسر، ومعالي وزير الاستثمار، المهندس خالد الفالح، ومعالي وزير التعليم الأستاذ يوسف البنيان، ومعالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة، الأستاذ ياسر الرميان، ومعالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر، وعدد من رواد صناعة الطاقة والمعادن والمسؤولين والخبراء في هذا المجال، مثل دومينيك بارتون، رئيس مجلس إدارة شركة ريو تينتو، وروبرت فريدلاند، المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك لشركة (إيفانهو ماينز)، ومارك بريستو الرئيس التنفيذي لشركة (باريك جولد)، وإدواردو بارتولوميو، الرئيس التنفيذي لشركة (فالي)، ومارك كوتيفاني رئيس مجلس إدارة شركة (فالي لمعادن الأساس)، وإيفي هامبرو المدير العام ورئيس الاستثمار القطاعي في شركة (بلاك روك)، وروبرت ويلت الرئيس التنفيذي لشركة معادن، وميكائيل ستافاس، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة بوليدين، وستيل لي، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس قسم المعلومات في شركة الموليبدينوم الصينية المحدودة، ولي بينج وي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Graphjet Technology.

#انفوجرافيك | أبرز ماذكره معالي نائب وزير #الصناعة_والثروة_المعدنية لشؤون التعدين م. خالد المديفر في المؤتمر الصحفي لاستعراض تفاصيل برنامج النسخة الثالثة من #مؤتمر_التعدين_الدولي pic.twitter.com/HHAY892ldV — وزارة الصناعة والثروة المعدنية (@mimgov) December 11, 2023