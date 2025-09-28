ارتفاع كبير في الاستثمار الأجنبي المباشر بالسعودية

ارتفعت قيمة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية خلال الربع الثاني من العام 2025 حيث بلغت 22.8 مليار ريال (حوالي 6 مليار دولار) وذلك بنسبة 14.5 بالمئة.

وأعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الأحد، أن ذلك جاء مقارنة بالربع المماثل من 2024 والتي كانت 19.9 مليار ريال (حوالي 5.3 مليار دولار) فيما سجلت انخفاضاً نسبته 3.5 بالمئة مقارنة بالربع السابق من نفس العام حيث بلغت قيمة صافي التدفقات 23.7 مليار ريال.

وبلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة نحو 2.1 مليار ريال (حوالي 560 مليون دولار) خلال الربع الثاني من عام 2025 بانخفاض نسبته 74.5 بالمئة مقارنة بالربع الثاني من 2024 والتي كانت قيمته 8.2 مليارات ريال (حوالي 2.2 مليار دولار).

في حين سجلت انخفاضا نسبته 10.5 بالمئة مقارنة بالربع السابق والتي كانت قيمته 2.3 مليار ريال (حوالي 616 مليون دولار) فيما بلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة نحو 24.9 مليار ريال (حوالي 6.6 مليار دولار) خلال الربع الثاني من 2025، مسجلة بذلك انخفاضاً بنسبة 11.5 بالمئة مقارنة بالربع الثاني من عام 2024، إذ بلغت نحو 28.2 مليار ريال من جهة أخرى فقد سجلت انخفاضاً بنسبة 4.1 بالمئة مقارنة بالربع السابق، حيث كانت 26.0 مليار ريال (حوالي 7 مليار دولار).

ويغطي مسح الاستثمار الأجنبي المباشر جميع الأنشطة الاقتصادية الرئيسية حسب التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية ISIC4.