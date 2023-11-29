احتفل السعوديون الليلة بفوز مدينتهم الحالمة وعاصمة القمم “الرياض” كما يحلو للبعض تسميتها، مابين نغمات النشيد الوطني و إضاءات الألعاب النارية و طائرات الدرون.

وجاءت احتفالات العاصمة بمناسبة فوز المملكة باستضافة إكسبو 2030، لتصبح وجهة العالم، بتنظيم الهيئة الملكية لمدينة الرياض، في 3 مواقع رئيسية، وشهدت عروضا من الألعاب النارية، وعروض زينت سماء العاصمة بشعار المناسبة، وهي امتداد لاحتفالات السعوديين في العاصمة الفرنسية “باريس”.

وكانت الجمعية العامة للمكتب الدولي للمعارض، لتنظيم إكسبو 2030، أعلنت عن فوز الرياض باستضافة المعرض، بعد تحقيقها 119 صوتا.

وقال الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية خلال المؤتمر الصحفي عقب فوز السعودية: أن ولي العهد كان يقود ملف الرياض شخصيا، و إكسبو مميز ولكن إكسبو يغير المعادلة”.



كما خصصت السعودية مبلغ 353 مليون دولار لتقديم الدعم لأكثر من 100 دولة نامية للمشاركة في معرض الرياض إكسبو 2030، بالإضافة إلى وعود القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية بتقديم المزيد من الدعم للدول ذات الحاجة، تعبيرا منها عن التزامها بتقديم نسخة استثنائية وغير مسبوقة من إكسبو.



ويعرف “إكسبو” بأنه المعرض العالمي والأكبر على مستوى العالم، الذي يقام كل خمس سنوات ويجذب ملايين الزوار واستثمارات بمليارات الدولارات.

تابعوا فعاليات الاحتفال بفوز المملكة باستضافة معرض #الرياض_إكسبو2030؛ تتويجاً للجهود الوطنية التي تكاتفت لتحقيق النجاح وبدء رحلة استشراف المستقبل. ??#الرياض_اختيار_العالم https://t.co/JJnYWjmexD — Riyadh Expo 2030 الرياض إكسبو (@Riyadh_Expo2030) November 28, 2023